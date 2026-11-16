ألقت مسيّرات إسرائيلية منشورات ورقية مرفقة بسجائر وبنّ في غزة ودير البلح، تدعو السكان للتعاون أمنيا والاتصال بضباط الاحتلال؛ فيما حذّر موقع "المجد الأمني" من الانخداع والاستدراج، داعيا لتمزيقها وعدم نشرها ومتوعداً بملاحقة العملاء.

ألقت مسيّرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منشورات ورقية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، دعت فيها السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فيما حذر موقع أمني فلسطيني من الانخداع بتلك المنشورات أو الاستجابة لرسائلها.

وأفاد مصادر محلية بإلقاء مسيرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" منشورات ورقية، تضمنت صورا وأسماء لأشخاص اغتالهم جيش الاحتلال، خلال حرب الإبادة على غزة، وآخرين لا يزالون على قيد الحياة.

كما تضمنت المنشورات دعوات للسكان في غزة إلى التعاون أمنيا مع أجهزة أمن الاحتلال، عبر الاتصال بأرقام هواتف لضباط في تلك الأجهزة.

منشور ألقته مسيّرات الاحتلال ("الأناضول")

وأرفقت المسيرات تلك المنشورات بسجائر ومغلفات صغيرة من البن، علما بأن إسرائيل تمنع إدخال السجائر المستوردة إلى القطاع منذ بداية الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وأُلقيت المنشورات في أماكن حيوية ومكتظة بالسكان والنازحين في مدينتَي غزة ودير البلح، فيما تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق إلقاءها من المسيرات الإسرائيلية، إلى جانب صور لمحتوياتها.

تحذير من الاستدراج الأمني

وفي تعقيب على هذه الخطوة، حذر موقع "المجد الأمني"، المقرب من الأجهزة الأمنية التابعة للفصائل الفلسطينية، الفلسطينيين بالقطاع من التواصل مع أرقام الهواتف التي تضمنتها المنشورات، أو الانخداع بالأساليب والوعود الإسرائيلية.

وقال الموقع في بيان، إن المنشورات التي ألقتها المسيّرات الإسرائيلية تضمنت رسائل تدعو الأهالي إلى التواصل والتعاون مع إسرائيل، إلى جانب أرقام للاتصال.

مسيّرة إسرائيلية وهي تلقي منشورات ("الأناضول")

ودعا الموقع إلى "تمزيق المنشورات وعدم تداولها أو نشرها"، محذّرا من أن نشرها قد يسهم في تحقيق الأهداف الإسرائيلية من وراء هذه الخطوة.

وقال إن "أجهزة أمن المقاومة لن تتهاون مع العملاء، وستستمر في ملاحقة كل من يُساند الاحتلال في تحقيق أهدافه".

أساليب استخباراتيّة متكرّرة

وتكرر إلقاء المنشورات الدعائية والأمنية من المسيّرات الإسرائيلية خلال فترات سابقة من الحرب على قطاع غزة، في إطار محاولات للتأثير على السكان واستمالة بعضهم للتواصل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ويقول مختصون أمنيون إن هذه الأساليب تندرج ضمن محاولات المخابرات الإسرائيلية تجنيد متعاونين معها، عبر استغلال الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية التي يعيشها سكان القطاع جرّاء الحرب، والحاجة إلى السلع الأساسية والمساعدات.