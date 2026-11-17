اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلوبا جديدا لنسف المنازل والمنشآت في قطاع غزة عبر إلقاء صناديق متفجرة بواسطة مسيرات "كواد كابتر" وتفجيرها عن بُعد، مما خلف دماراً واسعاً وموجات نزوح جديدة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، أسلوبا جديدا في نسف منازل ومنشآت فلسطينية بمناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر إلقاء صناديق محملة بمواد شديدة الانفجار بواسطة مسيّرات رباعية المراوح من طراز "كواد كابتر".

ويتم تفجير تلك الصناديق عن بُعد، ما يتسبب في انفجارات ضخمة، ودمار واسع في المباني ومحيطها.

ومنذ نحو أسبوع، رصد سكان وشهود عيان إلقاء مسيّرات إسرائيلية صناديق تضم عدة كيلوغرامات من المتفجرات فوق منازل وبنايات أو في محيطها، قرب المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

ورُصدت تلك العمليات في مناطق عدة، منها شرقي حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة، والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

وأظهرت مشاهد متداولة وثقها نشطاء مسيّرات إسرائيلية وهي تحمل صناديق متفجرة وتلقيها فوق أسطح منازل، قبل تفجيرها لاحقا عن بُعد، ما يؤدي إلى تدمير المباني المستهدفة وإلحاق أضرار واسعة بالمنشآت المجاورة.

وأثارت هذه التفجيرات حالة من الخوف والهلع بين السكان، دفعت أعدادًا منهم إلى النزوح من المناطق القريبة، حيث وثقت مصادر محلية، الجمعة، نزوح عشرات الأهالي من حي الزيتون شرقي مدينة غزة، خشية تعرض منازلهم للتفجير.

وتصاعدت عمليات التفجير خلال الأيام الماضية، وفق المصادر ذاتها، إذ أفادت، صباح الإثنين، بإلقاء مسيرات إسرائيلية صناديق متفجرة وتفجيرها في منطقة جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وشمالي مخيمي البريج والنصيرات.

وأشارت المصادر إلى تكرار العملية سبع مرات على الأقل، ما أحدث انفجارات هائلة ودمارا كبيرا.

وسبق أن استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلوب ذاته في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عندما فجّر منزلين أُخليا مسبقًا شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، باستخدام صناديق متفجرة ألقتها مسيرات "كواد كابتر"، بحسب مصادر محلية تحدثت للأناضول.

وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي أربع عمليات تفجير ونسف بالطريقة ذاتها في محيط مستشفى دار السلام شمال شرقي المدينة، فيما شهدت المناطق الشرقية لحي الزيتون، الجمعة، عمليات تفجير مماثلة.

ويأتي هذا الأسلوب في سياق استمرار عمليات تدمير المباني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إذ لم تقتصر عمليات النسف على القصف الجوي والمدفعي، بل شملت التفجيرات المتحكم بها عن بُعد، واستخدام الجرافات والآليات العسكرية لهدم المباني وتسويتها بالأرض.

وكانت عمليات النسف قد بدأت منذ بدء الحرب واعتمدت على عدة وسائل، أبرزها القصف الجوي بقنابل ثقيلة، والقصف المدفعي، وزرع عبوات ناسفة داخل المباني أو حولها وتفجيرها عن بُعد، إلى جانب استخدام الجرافات العسكرية الثقيلة لتجريف الأحياء السكنية وتسويتها بالأرض.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم تتوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير في المناطق الخاضعة للاحتلال المياشر وللسيطرة العسكرية الإسرائيلية، المعروفة بـ"مناطق الخط الأصفر"، ما يفاقم مخاوف الأهالي من فقدان ما تبقى من منازلهم، ويحد من إمكانية عودتهم إليها.

ونُفذت التفجيرات سابقًا باستخدام عربات عسكرية قديمة مفخخة، يتم تسييرها بين المباني في الأحياء القريبة من مناطق سيطرة جيش الاحتلال بمختلف مناطق قطاع غزة، ما يُحدث انفجارات هائلة تتسبب في تدمير مربعات سكنية كاملة.

ووثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره عن الشهر الأول من الاتفاق، استمرار ورود تقارير عن تفجيرات يومية لمبانٍ سكنية، بالتزامن مع استمرار القيود على وصول الفلسطينيين إلى تلك المناطق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وحتى الأحد، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1647 شخصا وإصابة 5969 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.