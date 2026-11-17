11:00

تحذير أممي من هجمات إسرائيل بالمناطق السكنية وقرب قوافل الإغاثة بغزة

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة، مبينة أن غارة استهدفت موقعا قريبا جدا من قافلة وقود تابعة لها في مدينة رفح، ما عرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الإثنين. ونقل حق عن مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، تحذيرهم من استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في غزة، وما تشكله من تهديد لحياة المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة.

وقال حق: "شنت إسرائيل أمس (الأحد) غارة جوية على موقع قريب جدا من قافلة وقود تابعة للأمم المتحدة في رفح"، مضيفا: "نشعر بالقلق إزاء تعريض موظفينا لمخاطر غير مقبولة جراء استهداف مواقع قريبة منهم، ولا سيما المركبات التي تنقل الوقود".