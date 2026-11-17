استشهد شخص وأُصيب آخر بقصف إسرائيلي على مخيَّمي البريج والنصيرات، وسط قطاع غزة، الثلاثاء، فيما نسف جيش الاحتلال منازل ومنشآت بمتفجرات ألقاها بواسطة طائرات مسيّرة.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافات، توغلت بشكل محدود في منطقة مقبرة أبو عبيدة شرقي مدينة دير البلح، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي، مضيفة أن الجرافات الإسرائيلية نفذت أعمال تجريف طالت منازل ومنشآت مدنية سبق إخلاؤها.
ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، والثلاثاء، عمليات نسف لمنازل قرب مناطق انتشاره شرقي المحافظة الوسطى، باستخدام صناديق محملة بالمتفجرات تلقيها مسيّرات رباعية المراوح.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي أسفرت حتى الإثنين عن استشهاد ألف و650 شخصا، وإصابة 5 آلاف و975 آخرين، وفق أحدث حصيلة.
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