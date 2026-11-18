دعت حركة حماس الوسطاء والمجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف عملية الاحتلال في وسط قطاع غزة، وقالت إنه "تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيد لتنكر الحكومة الصهيونية لالتزاماتها بموجبه".

قالت حركة حماس، الأربعاء، إن العملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال عنها وسط قطاع غزة، وتقدم آلياته غرب "الخط الأصفر" وإخلاء المواطنين شمال شرق مخيم النصيرات منازلهم تحت التهديد، "تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيد لتنكر الحكومة الصهيونية لالتزاماتها بموجبه".

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وذكرت أن "أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من مناطقهم تحت التهديد والقصف، تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني".

وحذرت حماس من أن "هذا الإعلان المترافق مع تحرّكات عسكرية خطيرة على الأرض تعمل بشكل ممنهج على حشر المواطنين في شريط ضيّق من القطاع؛ يؤكّد عزم حكومة نتنياهو الهروب من أزماتها الداخلية تجاه تصعيد جرائمه بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "هذه الجرائم لن تحقق للاحتلال أمنا أو استقرارا، بل ستفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية".

وحملت حماس حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية العسكرية وما سينتج عنها من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، "كما نحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الصمت والعجز عن وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني".

ودانت الحركة بيان "مجلس السلام" الأخير الذي "ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل وبين معاناة الضحية الفلسطينية، متجاهلا حقيقة الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرة على شعبنا. إن هذا النهج المنحاز لا يخدم العدالة ولا حماية المدنيين، بل يوفر غطاء سياسيا لمواصلة الاحتلال جرائمه وانتهاكاته".

ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإجباره على وقف عمليته الإجرامية وغير المبررة، والتي ستعمق من معاناة المواطنين في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا ووقف سياسة التهجير والنزوح القسري المفروضة عليهم"؛ وفق ما جاء في بيان حماس.