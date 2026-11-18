3 شهداء أحدهم طفل متأثرا بإصابته وإصابات بقصف ونيران الاحتلال في مدينة غزة ودير البلح، مع استمرار انتهاكات الاحتلال وتشديد الحصار على القطاع المنكوب ورفض إغاثة غزة وإعادة الإعمار وسط تداعيات وأوضاع إنسانية ومعيشية كارثية.

استشهد شاب صباح اليوم، الأربعاء، جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية قرب النادي البحري جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد شخص بقصف على مدينة دير البلح، واستشهد طفل (11 عاما) بعد يوم من إصابته بقصف إسرائيلي في منطقة بئر النعجة شمالي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحافية في غزة، بأن الشهيد في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة هو الشاب ثائر إسماعيل الوادية، ليلتحق بأشقائه الثلاثة الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

واستشهد الطفل منصور خضر نبهان (11 عاما) صباح، الأربعاء، متأثرا بجراحه بقصف من مسيّرة إسرائيلية في منطقة بئر النعجة شمالي القطاع الثلاثاء. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" عن استشهاد شخص في قصف من مسيّرة إسرائيلية صباح، الأربعاء، على مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ405 على التوالي، مرتكبا العديد من الانتهاكات اليومية الجديدة، تزامنا مع تشديد الحصار على القطاع المنكوب ورفض إغاثة غزة وإعادة الإعمار، وذلك وسط تداعيات إنسانية كارثية وتفاقم الأوضاع المعيشية للأهالي.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى 1650 شهيدا و5975 مصابا.

فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 74,702 شهيد و176,105 إصابات.

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