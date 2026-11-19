يواصل الاحتلال عمليته العسكرية في 3 مربعات جغرافية غرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر" وسط قطاع غزة، إذ نفذ عمليات نسف طالت منازل ومنشآت لفلسطينيين، فيما سجلت حركة نزوح لعائلات من منازلها ومساكنها إثر العملية.

نفّذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، عمليات نسف طالت منازل ومنشآت لفلسطينيين وسط قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية شرع بها، الأربعاء، في 3 مربعات جغرافية غربي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

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وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع دوي انفجارين قويين جراء عمليات نسف نفّذها جيش الاحتلال في منطقة التوغل المُعلن عنها شمال مخيم النصيرات، وفي منطقة تقع شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقالت المصادر، إن جيش الاحتلال دمّر عددًا من المنازل المخلاة شرقي مخيم المغازي باستخدام صناديق تحوي مواد متفجرة ألقتها طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر"، ما خلّف دمارًا كبيرًا.

وأفادت مصادر صحافية، بأن الجيش الإسرائيلي توغّل في منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

في الأثناء، أفادت مصادر طبية بإصابة سيدة بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه منازل السكان وخيام النازحين في مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس جنوبي القطاع.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى" باستشهاد الشاب الفلسطيني أحمد أبو عرمانة، متأثرًا بإصابته جراء قصف استهدف تجمعًا للمدنيين شمال مخيم البريج وسط القطاع، ونفّذته مسيّرة إسرائيلية قبل أيام.

وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، بدء عملية عسكرية غربي "الخط الأصفر"، هي الأولى التي يعلن عنها في تلك المنطقة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتشمل العملية 3 مربعات جغرافية تحمل الأرقام 660 و661 و666 في محيط مخيمي البريج والنصيرات.

وتأتي هذه التطورات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعي إسرائيل لتوسيع رقعة احتلالها في القطاع، إذ تحتل حاليًا نحو 70% من مساحته.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن العملية العسكرية في وسط قطاع غزة قد تستمر عدة أيام، وجرى تنسيقها مسبقًا مع الولايات المتحدة.

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