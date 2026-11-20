استشهد المسنّ دياب راضي (60 عاما)، الجمعة، بقصف مسيّرة إسرائيلية استهدف مخيم النصيرات وسط غزة، تزامنا مع إطلاق نار مكثف جنوبي خانيونس؛ لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1662 شهيدا.

استشهد مسنّ، الجمعة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدفه بمنطقة المخيم الجديد داخل مخيم النصيرات وسط غزة، فيما استهدفت غارات لجيش الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، بوصول جثمان الفلسطيني دياب عيسى راضي (60 عاما)، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة المخيم الجديد داخل مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت راضي أثناء مروره في شارع بمنطقة المخيم الجديد، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وجنوبيّ القطاع، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين بمنطقة شارع الطينة جنوبي مدينة خانيونس.

والخميس، استشهد 4 أشخاص، أحدهم متأثرا بإصابته في قصف سابق، وأصيب آخرون بينهم سيدتان وطفل، جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ أسفرت عن استشهاد ألف و662 شخصا، وإصابة 6 آلاف و7 آخرين حتى الخميس، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

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