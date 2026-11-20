قتلت إسرائيل أكثر من 22 ألف طفل وأصابت 45 ألفا في غزة منذ تشرين الأول 2023، فيما يواجه 771 ألف طفل الحرمان من التعليم و800 ألف النزوح وسط المجاعة والأمطار، تزامناً مع استشهاد 263 طفلاً واعتقال 350 بالضفة.

يحلّ اليوم العالمي للطفل، اليوم الجمعة، فيما قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 22 ألف طفل وأصاب أكثر من 45 ألفا آخرين في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط استمرار معاناة مئات الآلاف من النزوح والجوع والحرمان من التعليم والعلاج، وتصاعد الاعتداءات بالضفة الغربية المحتلة.

ويوافق اليوم العالمي للطفل 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

حصيلة الضحايا خلال 3 سنوات

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمسالخميس، إن إسرائيل قتلت أكثر من 22 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء الإبادة، وأصابت أكثر من 45 ألفا آخرين.

وأضافت أن أكثر من 11 ألف طفل من المصابين تعرضوا لإصابات جسيمة تسببت بإعاقات وتشوهات وآثار صحية طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن أكثر من 71 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، فيما لا يزال نحو 800 ألف طفل يعانون النزوح.

وفي الضفة الغربية والقدس، أفادت الوزارة باستشهاد أكثر من 263 طفلا وإصابة أكثر من ألفين و186 آخرين خلال السنوات الثلاث الماضية، جرّاء اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأشارت إلى وجود أكثر من 350 طفلا في السجون الإسرائيلية، بينهم عشرات رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخسائر تعكس استهدافا ممنهجا لمقومات صمود الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله، مؤكدة أن حماية الأطفال الفلسطينيين "التزام قانوني دولي لا يحتمل التأجيل".

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

قتل بغزة رغم وقف النار المزعوم

ولم يوقف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سقوط ضحايا من الأطفال، إذ وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، استشهاد 351 طفلا منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وحتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وذكرت المنظمة أن نحو نصف الأطفال الذين استشهدوا خلال العام الأول من الاتفاق، استشهدوا قرب "الخط الأصفر"، الذي انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

استهداف التعليم

وللعام الدراسي الرابع على التوالي، يواجه مئات آلاف الأطفال في غزة الحرمان من التعليم المنتظم، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمدارس وتحويل العديد منها إلى مراكز لإيواء النازحين.

وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، نشر في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يحتاج نحو 771 ألف طفل إلى دعم تعليمي خلال العام الدراسي 2026-2027.

وأكد التقرير أن نحو 200 ألف طفل محرومون من التعليم المنظم، فيما يتلقى نحو 570 ألفا آخرين التعليم داخل مساحات تعليمية مؤقتة، في وقت تحتاج فيه نحو 93 بالمئة من مباني المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل واسع.

وفاقمت الأمطار مطلع نوفمبر الجاري الأزمة التعليمية، إذ تضررت 109 مساحات تعليمية، ما حرم نحو 5 آلاف و500 طفل من الوصول إليها، وفق "أوتشا".

وفي الضفة الغربية، تأثرت 149 مدرسة ونحو 28 ألف طالب وعامل بقطاع التعليم جراء 185 حادثة مرتبطة بالتعليم خلال الربع الثالث من 2026، في ظل القيود الإسرائيلية على التنقل واعتداءات المستوطنين.

جوع وحرمان من العلاج بغزة

إلى جانب فقدان التعليم، يواجه أطفال غزة أزمة غذائية وصحية متفاقمة، وسط تراجع قدرة المستشفيات والمرافق الطبية على تقديم الخدمات اللازمة.

ووفق معطيات أممية، تلقى أكثر من ألفين و800 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا العلاج من سوء التغذية بغزة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، بينهم أكثر من 360 يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 74 ألفا و200 طفل سيحتاجون إلى علاج سوء التغذية أو الدعم التغذوي بين أيار/ مايو 2026، ونيسان/ أبريل 2027، بينهم أكثر من 11 ألفا و400 حالة شديدة.

كما يعاني 12.2 بالمئة من الأطفال دون الخامسة التقزم نتيجة الحرمان الغذائي طويل الأمد.

وتتفاقم المعاناة مع تراجع عدد الأسرة الطبية العاملة والمخصصة للأطفال في محافظتي غزة وشمال غزة إلى نحو 90 سريرا، مقارنة بـ350 قبل الحرب، وفق تقرير لـ"أوتشا" في 13 نوفمبر الجاري.

شتاء غزة الرابع في الخيام

ويستقبل أطفال غزة شتاءهم الرابع منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وسط استمرار النزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية، ومخاطر الأمطار والفيضانات التي تهدد خيام النازحين.

وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حذرت "يونيسف" من أن نحو 950 ألف نازح يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف بمناطق شديدة الخطورة، نحو نصفهم أطفال.

وجاء التحذير عقب استشهاد 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات مع والدتهم، إثر انهيار جرف رملي على خيمتهم بدير البلح وسط القطاع جراء الأمطار.

وبحسب "أوتشا"، تسببت الأمطار التي هطلت على القطاع مطلع الشهر الجاري بتضرر نحو 46 ألف أسرة وأكثر من 40 ألف مأوى.

صدمات نفسية

ولا تقتصر تداعيات الحرب على الإصابات الجسدية والحرمان من الاحتياجات الأساسية، إذ تؤكد "يونيسف" أن جميع أطفال غزة تقريبا يحتاجون إلى دعم نفسي للتعافي من آثارها.

وأظهر تقرير للمنظمة عن النصف الأول من 2026 أن نحو 9 من كل 10 أطفال استطلعت آراءهم طلبوا دعما نفسيا، فيما أفاد 91.8 بالمئة منهم بأنهم يعيشون في خوف من القصف.

كما دفعت ظروف الحرب وفقدان الوالدين أطفالا إلى العمل لإعالة أسرهم ورعاية أشقائهم، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع.

الاعتقال والتعذيب

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون للاعتقال وما يرافقه من سياسات تعذيب وتجويع وعزل وحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون، وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني.

ووفق معطيات النادي، اعتقلت إسرائيل أكثر من ألفي طفل فلسطيني من الضفة الغربية والقدس، منذ بدء حرب الإبادة بغزة.

ونتيجة التجويع المتعمد، قال نادي الأسير في آذار/ مارس 2025، إن الطفل وليد خالد أحمد استشهد داخل سجن "مجدو" الإسرائيلي، وسط معطيات طبية أشارت إلى معاناته من الهزال الشديد وسوء التغذية والجفاف.

وفي سياق متصل، جدد النادي تأكيده في التقرير على أن المعلومات المتعلقة بأعداد الأطفال من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال في أعقاب الإبادة "لا تزال غير واضحة"، لا سيما مع آلاف المفقودين في غزة ومنهم الأطفال، واستمرار سياسة "الإخفاء القسري".

استهداف متعمد للطفولة

وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تعمدت استهداف الأطفال الفلسطينيين، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بغزة.

وأكدت اللجنة أن استهداف الأطفال يمثل أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية إسرائيل تدمير الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 74 ألفا و715 شهيدا، و176 ألفا و139 مصابا، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.

وبالتزامن، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1220 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، واعتقال أكثر من 26 ألفا.