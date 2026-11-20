حذّرت الأمم المتحدة من أن ربع أسر غزة تعيلها نساء يواجهن ظروفاً قاسية، مشيرةً لتضرر 200 موقع تعليمي بالسيول، وتمويل نداء الإغاثة بنسبة 35% فقط؛ كما طالبت إسرائيل بالتحقيق في ثماني حوادث دهس استهدفت فلسطينيين بالضفة الغربية.

حذّرت الأمم المتحدة من أن ربع الأسَر في قطاع غزة تعيلها نساء يواجهن أعباء نفسية كبيرة واحتياجات إنسانية ملحة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك، أمس الخميس، إن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة للعيش في مساكن غير ملائمة، وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضاف أن السيول الناجمة عن الأمطار مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ألحقت أضرارا بنحو 200 موقع للتعليم المؤقت في غزة، تمثل قرابة ثلث المواقع العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أن نداء المساعدات الإنسانية لغزة والضفة الغربية، البالغ 4.1 مليارات دولار، لم يُموَّل سوى بنسبة 35 بالمئة.

وحذر من الحاجة إلى دعم إضافي لمواجهة البرد والأمطار خلال الأشهر المقبلة.

وردا على سؤال للأناضول، أكد حق مواصلة الأمم المتحدة الدفاع عن حقوق أطفال غزة.

كما طالب السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في 8 حوادث دهس على الأقل استهدفت فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة مرتكبيها.

وبدعم أميري، ترتكب إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد، وما يزيد على 175 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.