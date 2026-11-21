أفادت الوزارة بأن نحو 270 ألف أسرة، تضمّ أكثر من مليون نازح، تعيش منذ أكثر من ثلاث سنوات في خيام تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة. وحذّرت من أن 7,500 أسرة نازحة مهدّدة بالغرق مع هطول الأمطار، بينها 2,500 أسرة تحتاج

حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم السبت، من تفاقم أزمة الإيواء مع حلول الشتاء، وقالت إن نحو 350 ألف أسرة بحاجة ماسّة إلى مأوى، بعدما تضرّرت 410 آلاف وحدة سكنية جرّاء الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 335 ألف وحدة سكنية دُمّرت بالكامل، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن. وأضافت أن الدمار طال نحو 80% من مباني القطاع و90% من بنيته التحتية.

وأفادت الوزارة بأن نحو 270 ألف أسرة، تضمّ أكثر من مليون نازح، تعيش منذ أكثر من ثلاث سنوات في خيام تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة. وحذّرت من أن 7,500 أسرة نازحة مهدّدة بالغرق مع هطول الأمطار، بينها 2,500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل إلى أماكن أكثر أمانًا.

وأشارت إلى أن نحو 200 ألف خيمة مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.

وفي ما يتعلّق بالمباني الآيلة للسقوط، قالت الوزارة إن طواقمها عالجت المخاطر التي شكّلها 400 مبنى بالاعتماد على العمل اليدوي، بعدما دُمّرت آلياتها ومعدّاتها. وحذّرت من استمرار خطر انهيار المباني المتضرّرة، مطالبة بالسماح الفوري بإدخال المعدّات الثقيلة اللازمة لمعالجة هذه المخاطر.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخّل العاجل لتوفير مستلزمات الإيواء، والسماح بإدخال 200 ألف خيمة ومليون شادر ووحدات سكنية مؤقّتة، إلى جانب المعدّات الثقيلة والوقود اللازمين لإزالة الركام وفتح الطرق.

كما دعت إلى إطلاق برنامج للإسكان الدائم وترميم الوحدات السكنية المتضرّرة جزئيًا، بما يتيح للأسر العودة إلى منازلها.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد حذّرت، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع دخول الشتاء الرابع منذ بدء حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخّل لحماية النازحين من تداعيات الأمطار والبرد ونقص مستلزمات الإيواء.