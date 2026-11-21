شهدت مناطق وسط قطاع غزة عملية عسكرية إسرائيلية استمرت يومي الأربعاء والخميس، تخللتها أوامر إخلاء وإغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين، وتزامنت مع استمرار عمليات النسف والقصف في مناطق أخرى.

تواصل قوات الاحتلال خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تقارير عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار القصف المدفعي وعمليات نسف المباني وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ولا سيما شمالي القطاع وجنوبه.

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تقارير محلية أفادت، فجر اليوم السبت، باستشهاد الشابين مؤمن الشندغلي ومحمد عمر، وإصابة آخرين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الأهالي قرب دوار أبو شرخ، غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوبي القطاع، أفادت تقارير محلية بتنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف قرب مستشفى دار السلام شمال شرقي خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق جنوبي المدينة.

وتأتي هذه التطورات عقب يوم شهد هجمات إسرائيلية متفرقة أسفرت، وفق حصيلة أوردتها مصادر طبية مساء الجمعة، عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في وسط القطاع.

وفي خانيونس، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة، فيما نفذت القوات الإسرائيلية ثلاث عمليات نسف واسعة قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي المدينة، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت تقارير محلية بحالة من الخوف والهلع بين النازحين في مخيم الكرامة ومحيطه، قرب دوار بني سهيلا شرقي خانيونس، جراء عمليات التفجير في المناطق القريبة من أماكن إقامتهم.

وفي مدينة غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف لمبانٍ ومنشآت في حي الشجاعية شرقي المدينة، باستخدام مواد متفجرة ألقتها طائرات مسيّرة.

وتأتي هذه الهجمات بعد عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال، الأربعاء والخميس، في مناطق وسط القطاع، تخللتها أوامر إخلاء وإغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين، قبل إعلان الجيش انتهاء العملية وإعادة فتح الطريق.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والمنشآت في مناطق متفرقة من القطاع.