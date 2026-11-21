تبرز وسط كارثة الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مأساة "الناجي الوحيد"، التي تسلط الضوء على الأطفال الذين نجوا وحدهم من العدوان الإسرائيلي فيما استشهد سائر أفراد عائلاتهم جميعا، ليكملوا حياتهم محرومين من حنان الأسرة ودعمها.

صورة من الوقفة التضامنية مع الأيتام الذين فقدوا جميع أفراد أسرهم في قطاع غزة (تصوير شاشة)

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تذكيرا بحقه في الحياة والتعليم والصحة والأمان، يحمل آلاف الأطفال في غزة رواية مختلفة عنوانها الفقد والوحدة، إذ لم تترك لهم حرب الإبادة الإسرائيلية مجرد ذكريات أليمة، بل سلبت كثيرين منهم عائلاتهم بالكامل.

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وأمام ركام أحد المنازل المدمرة في غزة، نظمت جمعية "نور الحياة للمرأة والطفل"، السبت، وقفة تضامنية مع الأطفال الذين يوصفون بـ"الناجين الوحيدين" من عائلاتهم، للمطالبة بحمايتهم وضمان حقوقهم في التعليم والرعاية والحياة الآمنة.

فعالية "الناجي الوحيد" في غزة، للتعريف بمعاناة الأيتام الذين فقدوا جميع أفراد عائلتهم خلال حرب الإبادة المستمرة، بمناسبة يوم الطفل العالمي، وذلك تحت شعار "التمسك بالحياة وصناعة المستقبل من قلب الألم". pic.twitter.com/H4NgcB55hy — موقع عرب 48 (@arab48website) November 21, 2026

ووفق إحصائيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في ذكرى حرب الإبادة الجماعية، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، فإن أكثر من 6,020 أسرة أبيدت ولم يتبق منها سوى ناج وحيد، دون ذكر عدد الأطفال بينهم، لكن تقديرات محلية ذكرت أنهم بالآلاف.

والجمعة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 22 ألف طفل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأصابت أكثر من 45 ألفا، بينهم أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا لإصابات جسيمة أدت إلى إعاقات وتشوهات وآثار صحية طويلة الأمد".

وأضافت أن أكثر من 71 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، فيما لا يزال نحو 800 ألف طفل يعانون النزوح، ويفتقر كثير منهم إلى المأوى الآمن وأبسط مقومات الحياة الكريمة.

آيلا.. خرجت من تحت الركام

ومن بين الأطفال الناجين الوحيدين من حرب الإبادة، الذين لا توجد إحصائيات بأعدادهم، كانت الطفلة الرضيعة آيلا أسامة أبو دقة، التي لم يكن يتجاوز عمرها 24 يوما عندما قُصف منزل عائلتها خلال شهر رمضان عام 2025.

وتقول جدتها فاطمة أبو دقة إن آيلا كانت الناجية الوحيدة من عائلتها، بعدما استشهد 13 فردا من أفراد الأسرة جراء قصف منزلهم.

وتروي الجدة أن الطفلة بقيت تحت الأنقاض نحو 5 ساعات، قبل أن يتمكن المنقذون من سماع بكائها وإخراجها من تحت ثلاثة طوابق من الركام.

وتضيف: "عمرها كان 24 يوما، وأخرجوها من تحت الأنقاض بعد 5 ساعات. لولا أنها بكت، ربما لم يسمعوا صوتها. الحمد لله، ربنا كتب لها النجاة".

ومنذ ذلك الحين، أصبحت آيلا في رعاية جدتها، التي تقول إنها تحمل مسؤولية تربيتها ومستقبلها.

وتناشد فاطمة العالم الوقوف إلى جانب حفيدتها وغيرها من الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، قائلة: "هذه الطفلة ستكبر، وستحتاج إلى رعاية وتعليم ومدارس. ماذا سيكون مصيرها عندما تكبر؟ فأنا وجدها لن نبقى معها إلى الأبد".

وتضيف: "أبلغ من العمر 64 سنة، وجدها 67 سنة، والله أعلم أين سنكون عندما تكبر. لذا نناشد العالم في يوم الطفل العالمي ألا يغلقوا آذانهم وأعينهم عما يحدث في غزة".

سلمى.. تبحث عن طريق للمدرسة

وفي الوقفة نفسها، تحدثت الطفلة سلمى عبد الله العقاد، وهي ناجية وحيدة من عائلتها، عن حياتها بعد فقدان أفراد أسرتها خلال الحرب الإسرائيلية.

وتقول سلمى: "أنا الناجية الوحيدة من عائلتي، واليوم شاركت في هذه الوقفة لأوصل صوتي إلى كل العالم. أنا واحدة من آلاف الأطفال".

وتضيف: "نحن ماذا رأينا من هذه الحياة؟ فقدنا عائلاتنا، فقدنا إخوتنا، فقدت أمي، وفقدت كل شيء أملكه".

وتقول إن فقدان الأسرة لم يحرمها من الأمان العاطفي فقط، بل جعل مستقبلها التعليمي أيضا موضع قلق دائم.

وتتابع القول: "كنت أذهب إلى مدرستي وأجد أمي، لكنني أفتقدها الآن. أذهب وأدرس وحدي وأتابع دراستي وحيدة".

وتوجه سلمى رسالة إلى العالم قائلة: "أريد التعليم الكامل، وأناشد بتعويضنا بالدراسة على أقل تقدير. أريد أحدا يحن عليّ ويسمعني".

وتتساءل بحسرة: "عندما أخاف، إلى من أذهب؟! وعندما أريد أن أواصل دراستي، إلى من أذهب؟! لا يوجد أحد اليوم ألجأ إليه".

حماية الناجي الوحيد

ومن أمام ركام أحد المنازل المدمرة، قالت صفاء سحوان، ممثلة جمعية "نور الحياة للمرأة والطفل" في قطاع غزة، إن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم وباتوا يواجهون الحياة بمفردهم.

وتقول صفاء: "نقف هذه الوقفة فوق ركام أحد البيوت المدمرة هنا في غزة، لنتحدث عن واقع لم يكن مألوفا من قبل، وهو أن يكون هناك طفل ناج من عائلة كاملة".

وتضيف: "هذا الطفل يستحق حياة أفضل وحياة أجمل، ويجب أن تكون لهؤلاء الأطفال حقوقهم".

ووجهت من أمام المنازل المدمرة رسالة إلى العالم قائلة: "احموا الناجي الوحيد".