تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد المخاوف على حياة النازحين في ظل استهداف مناطق إيوائهم واستمرار تدمير المنازل والبنية التحتية، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

استشهد نازحان وأصيب آخرون، فجر الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الجيش افسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل والمنشآت في مناطق متفرقة من القطاع.

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وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد نازحين متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواصي خانيونس فجر اليوم.

وشهدت ساعات الصباح الأولى تسجيل تسعة خروقات جديدة للهدنة، تخللها قصف وإطلاق نار وعمليات نسف، طالت مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وسط استهداف متواصل لخيام النازحين ومراكز الإيواء.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، فيما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية نسف في شمال القطاع. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة في شمال غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة لليوم الـ409 على التوالي، منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية ووساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب، مع اتساع رقعة الدمار في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتفاقم الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، بالتزامن مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية.