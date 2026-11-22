تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على جبهتين، مع تحذيرات وزارة الصحة من خطر توقف العمليات الجراحية وتعطل أقسام المستشفيات بسبب نفاد الأقمشة الطبية، بالتزامن مع اتساع رقعة الدمار في مخيم المغازي، حيث دُمرت نحو 500 وحدة سكنية.

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من تداعيات خطيرة تهدد استمرار الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع، مع النفاد التام للأقمشة الطبية والملبوسات من مخازنها، ما ينذر بتوقف العمليات الجراحية وتعطل العمل في أقسام المبيت والاستقبال، بالتزامن مع تصاعد عمليات التدمير الإسرائيلية للمنازل ومخيمات النازحين، ولا سيما في مخيم المغازي وسط القطاع.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي الأحد، إن القطاع الصحي يواجه أزمة حادة وغير مسبوقة جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأقمشة الطبية إلى غزة منذ نحو عامين، إلى جانب نقص التمويل اللازم لتوفيرها، مؤكدة أن نفاد هذه المستلزمات يهدد قدرة الطواقم الطبية على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ورعاية المرضى.

وأوضحت أن محاولات توفير الأقمشة الطبية عبر أكثر من خمس طلبيات شراء واتصالات مع التجار والموردين في السوق المحلية لم تسفر عن نتائج، بسبب خلو الأسواق من الأصناف المطابقة للمواصفات الطبية، في ظل الحظر الإسرائيلي المفروض على إدخال الأقمشة إلى القطاع.

وحملت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الصحية المترتبة على منع إدخال هذه المستلزمات، داعية المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط للسماح بإدخال الأقمشة الطبية أو توفير بدائل جاهزة، بما يضمن استمرار العمل في غرف العمليات وأقسام المستشفيات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس بلدية المغازي وسط القطاع، محمد مصلح، أن جيش الاحتلال دمر نحو 500 وحدة سكنية في المخيم خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى تدمير نحو 50 خيمة للنازحين في ليلة واحدة، جراء قصف المنازل المحيطة بها، ما أدى إلى فقدان عشرات العائلات مأواها مجددا.

وجاءت تصريحات مصلح خلال وقفة نظمها أهالي المخيم لإطلاق نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، حذر خلالها من اتساع نطاق الدمار الإسرائيلي ووصوله إلى عمق المخيم، بعد أن تجاوز المناطق الشرقية والجنوبية، وطال مربعات سكنية كاملة ومحيط مدارس تؤوي مئات النازحين.

وأوضح أن مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة والدمار الإسرائيلي كانت تقدر بنحو 20% من المخيم عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنها ارتفعت حالياً إلى نحو 45%، مشيراً إلى أن المخيم فقد قرابة 10% من مساحته خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن السكان باتوا على بعد عشرات الأمتار فقط من الخط الأصفر، محذراً من أن استمرار القصف وعمليات نسف المنازل يهدد آلاف السكان، في ظل تقلص المساحة المتاحة لهم وتراجع الخدمات الإنسانية.

من جهتهم، طالب أهالي المخيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذرين من تفاقم الأوضاع الإنسانية وفقدان مزيد من العائلات لمساكنها، ومؤكدين أن استمرار التدمير يهدد مقومات الحياة وبقاء السكان في المخيم.