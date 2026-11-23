أكد تقرير لـ"أوكسفام"، الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية حولت غزة إلى منطقة نفايات سامة، ملوثةً 99% من أراضيها ومدمرةً 85% من بنيتها المائية؛ ما جعل المياه غير صالحة للشرب ورفع البكتيريا البرازية عشرة أضعاف، مطالباً بوقف التسليح والتعويض.

جعل التلوث الناجم عن المباني المدمرة والذخائر ووقود الصواريخ المستخدمة في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، المياه في غزة غير صالحة للشرب، والتربة ملوثة بما يؤثر على الصحة، بحسب ما أكدت منظمة "أوكسفام" الدولية للإغاثة.

ونشرت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، اليوم الإثنين، تقريرًا بعنوان "جرائم حرب بيئية: كيف حولت الهجمات العسكرية الإسرائيلية غزة إلى منطقة نفايات سامة تهدد حياة البشر"، تناول الآثار البيئية للهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية جعلت غزة غير صالحة للحياة، وقضت على الظروف الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة الطبيعية.

وأضاف أن "حجم الدمار وشدته واتساع نطاقه غيّر طبيعة غزة بشكل جذري. فقد انهار النظام البيئي جراء تدمير البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية أو احتراقها، وبسبب الذخائر المستخدمة، ما أدى إلى إطلاق ملوثات خطرة في التربة والمياه والهواء. وستترتب على هذه الملوثات آثار عميقة وطويلة الأمد على الموارد البيئية والصحة التي يحتاج إليها جميع السكان لاستمرار حياتهم".

ولفت التقرير، الذي حدد مناطق خطر التلوث في غزة باستخدام صور الأقمار الصناعية والتحليلات وخرائط الهجمات، إلى أن تلوث المياه والهواء والتربة تسبب بأضرار خطيرة في مناطق واسعة.

وشدد على أن هذا الوضع يخالف القانون الدولي الإنساني والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال.

وذكر التقرير أن 78 بالمئة من أراضي غزة تعرضت للهجمات البرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن كثافة هذه الهجمات وكميات الذخائر المستخدمة، إلى جانب استهداف منشآت مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، و9 منشآت صناعية، ومحطات الطاقة، ومرافق معالجة النفايات، أدت إلى تسرب نفايات ذات مكونات معقدة إلى البيئة.

وأضاف أن هذه النفايات تحتوي على بقايا متفجرات، ووقود صواريخ، ومعادن ثقيلة، وملوثات عضوية ثابتة، ومسببات للأمراض.

وأكد التقرير تسرب ملوث واحد على الأقل إلى البيئة في 99 بالمئة من مساحة غزة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يتعرضون لهذه الملوثات عبر التنفس، واستهلاك المياه والغذاء، والاحتكاك المباشر بالمياه والتربة الملوثة.

وحدد التقرير المناطق الأكثر تلوثًا في وسط مدينة غزة وخانيونس ورفح وجباليا وشارع صلاح الدين، فيما أشار إلى أن المناطق الأكثر تلوثًا بالهواء جراء الدخان والغازات الناتجة عن الحرائق والانفجارات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية هي وسط مدينة غزة وجباليا وشمايل غزة.

وحسب التقرير، دمرت الهجمات الإسرائيلية 85 بالمئة من البنية التحتية للمياه في غزة، فيما دُمرت خزانات المياه بالكامل، ولم يتمكن 16 بالمئة من سكان القطاع من الوصول إلى المياه النظيفة في يونيو/ حزيران 2024، مقابل 39 بالمئة في أبريل/ نيسان 2026.

ولفت إلى تلوث الآبار التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في القطاع، موضحًا أن الفحوص أظهرت أن نسبة بكتيريا القولون البرازية في المياه تجاوزت 10 أضعاف المعدلات التي رصدتها الاختبارات عام 2021.

وفي قسم التوصيات، دعا التقرير أولا إلى وقف الهجمات على غزة، والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني والخبراء المعنيين بتقييم المخاطر البيئية إلى القطاع.

كما دعا إلى الكشف عن كمية الذخائر التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ومكوناتها، مشيرًا إلى ضرورة دفع إسرائيل تعويضات عن الدمار البيئي الذي تسببت فيه.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لعدم عرقلة عملية تقييم المخاطر البيئية، وشدد على ضرورة وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.