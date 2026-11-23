تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، ويعمّق معاناة السكان والنازحين في ظل الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار تداعيات الحرب.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ410 على التوالي، عبر عمليات نسف وتفجير للمنازل، وإطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة، تركزت في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وطالت مناطق انتشار النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.

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وأصيب نازح بنيران قوات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة أصداء، شمال غربي خانيونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة، واستهدفت محيط منطقة بطن السمين جنوبيها بإطلاق نار مكثف وقصف مدفعي.

كما شهدت المناطق الشرقية من خانيونس إطلاق نار متكررا من الآليات العسكرية، بالتزامن مع استهداف المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع، فيما امتدت عمليات إطلاق النار إلى المناطق الشمالية من غزة.

وتأتي هذه الخروقات في سياق الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، الذي جرى التوصل إليه بوساطة ورعاية عربية وأميركية، ووقع في مدينة شرم الشيخ المصرية بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على القطاع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، في وقت لا يزال فيه أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون تداعيات حرب الإبادة التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط دمار واسع طال المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتدهور متواصل في الأوضاع المعيشية والإنسانية.