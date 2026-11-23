قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، توماسو ديلا لونغا، إن ما يشهده قطاع غزة في ظل الأجواء الشتوية من الموت من البرد، وغرق الخيام، وانعدام المأوى الآمن هو "كارثة من صنع الإنسان".

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد البرد وهطول الأمطار، وقال إن ما يشهده القطاع يتجاوز تداعيات الشتاء ويمثل "كارثة من صنع الإنسان".

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وقال المتحدث باسم الاتحاد، توماسو ديلا لونغا، في حديث مع وكالة الأناضول، إن الأمطار والفيضانات غمرت خيام النازحين وسط ظروف يفتقر فيها كثير من السكان إلى مأوى آمن.

وشدد على أنه "من غير المقبول إطلاقا مشاهدة الصور القادمة من القطاع، حيث تعيش عائلات بأكملها داخل خيام غمرتها المياه، وقد فقدت بالفعل كل ما تملكه مرة أخرى".

وأشار إلى الأهمية البالغة لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بانتظام، موضحا أن المنظمات الإنسانية، بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تفتقر إلى الموارد الكافية لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

وحذر المتحدث من أن الأوضاع ستزداد سوءا إذا لم يتمكن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من إيصال مزيد من المساعدات لدعم الأهالي.

وسلط الضوء خلال حديثه على المأساة الإنسانية الجارية في القطاع والمخاطر التي يواجهها الأهالي جراء البرد القارس، إذ قال "لا أستطيع حتى تخيل معنى ألا يتمكن أب من توفير بطانية أو مأوى أو مكان آمن لأطفاله".

وأكد لونغا أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة في أسرع وقت ممكن، محذرا من استمرار تعرض الفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما الأطفال، لتداعيات الأزمة.

ولفت ديلا لونغا إلى وفاة أطفال رضع بسبب انخفاض حرارة الجسم، ونوه بأن الأطفال من أكثر الفئات تضررا، بعدما حُرم كثير منهم لسنوات من التعليم والخدمات الصحية.

ووصف حال الأطفال في القطاع في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها بقوله "لا يستطيع أطفال غزة اللعب أو الابتسام، لأنهم يعيشون في بيئة لا يعرفون فيها حتى ما إذا كانوا سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة في اليوم التالي، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".

350 ألف أسرة بحاجة إلى مأوى آمن

وفي سياق الإيواء، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أول من أمس السبت، من تفاقم أزمة الإيواء مع حلول الشتاء، وقالت إن نحو 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى مأوى، بعدما تضررت 410 آلاف وحدة سكنية جراء الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 335 ألف وحدة سكنية بالكامل، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن. وأضافت أن الدمار طال نحو 80% من مباني القطاع و90% من بنيته التحتية.

وأفادت الوزارة بأن نحو 270 ألف أسرة، تضم أكثر من مليون نازح، تعيش منذ أكثر من ثلاث سنوات في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وحذرت من أن 7,500 أسرة نازحة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، بينها 2,500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل إلى أماكن أكثر أمانا.

وأشارت إلى أن نحو 200 ألف خيمة مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.

وسبق أن أدى انهيار لكتل رملية وصخور على خيام نازحين، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى استشهاد سيدتين وعدة أطفال وإصابة عدد من النازحين، وهو ما يوضح المخاطر الحقيقية التي تواجه النازحين مع اقتراب الشتاء، وفي ظل تقييد الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية الضرورية التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ما تزال إسرائيل تتنصل من تنفيذه.