تظهر بيانات وزارة الصحة في غزة ارتفاعا حادا في معدلات الوفيات خلال عام 2025، لتتجاوز أربعة أمثال مستويات ما قبل الحرب، وسط استمرار تداعيات الاستهداف الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية، بالتزامن مع تحذيرات من تفاقم انتشار الأمراض.

الصحة: ارتفاع الوفيات في غزة إلى 24 ألفا و650 خلال 2025 (Getty Images)

كشف مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، عن ارتفاع إجمالي الوفيات المسجلة في القطاع خلال عام 2025 إلى 24 ألفا و650 وفاة، مقارنة بـ6 آلاف و61 وفاة عام 2022، أي أكثر من أربعة أمثال العدد المسجل قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وقال البرش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن معدل الوفيات العام ارتفع من 2.8 وفاة لكل ألف نسمة عام 2022، إلى 11.59 وفاة لكل ألف نسمة عام 2025، مشيرا إلى أن الأرقام تشمل الوفيات بمختلف أسبابها، سواء الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي أو الأمراض والحوادث.

وبحسب تقرير سابق لوزارة الصحة، صدر في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، فإن 17 ألفا و286 وفاة من إجمالي الوفيات المسجلة خلال عام 2025 نتجت عن الاستهداف الإسرائيلي المباشر، ما يشكل 70.1% من الحصيلة، فيما تعود الوفيات الأخرى إلى أسباب مختلفة، بينها الأمراض والحوادث.

وحذر البرش من أن الأرقام المسجلة لا تعكس وحدها حجم التداعيات الصحية للحرب، موضحا أن تحديد الوفيات الناجمة عن الجوع والعدوى وتعطل خدمات الرعاية الصحية يتطلب تحليلا تفصيليا لأسباب الوفاة.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع، مع تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل محطات معالجة المياه العادمة، وما يرافق ذلك من مخاطر تسرب المياه الملوثة واختلاطها بمصادر مياه الشرب، ولا سيما مع هطول الأمطار.

وأشار البرش إلى أن تدهور خدمات المياه والصرف الصحي يرفع احتمالات انتشار العدوى، في وقت يزيد فيه سوء التغذية من هشاشة الأطفال أمام الأمراض، بينما يحد تعطل المستشفيات ونقص الأدوية من فرص التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة في غزة، من ارتفاع مقلق وغير معتاد في أعداد الإصابات بالتهاب السحايا، خصوصا النوع الفيروسي، ما يضيف عبئا جديدا على المنظومة الصحية المتضررة.

ودعا البرش المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى التحرك العاجل لتوفير الوقود ومعدات إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تشغيل محطات التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب إدخال مواد تعقيم المياه ومستلزمات النظافة للأسر النازحة، وتوفير الأدوية والمستلزمات المخبرية للمستشفيات.

وأكد أن الحد من المخاطر الصحية التي تهدد أطفال القطاع يبدأ بتأمين مياه شرب آمنة للأسر، وضمان قدرة المستشفيات على إجراء الفحوصات وتقديم العلاج اللازم للمرضى.