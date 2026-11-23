نظّمت نساء في غزة، الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب وتحسين أوضاع النازحات مع حلول الشتاء، وسط تحذيرات من تفاقم معاناة فاقدات الأطراف والحوامل، تزامناً مع بيانات رسمية توثق استشهاد 12,500 امرأة وإصابة 24,537 منذ بدء الحرب.

نظّمت نساء في غزة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية غربي مدينة غزة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية وتحسين الأوضاع الإنسانية للنازحات، وسط تحذيرات من تفاقم معاناتهن مع حلول فصل الشتاء وانتقادات للمجتمع الدولي لعدم التحرك لإنهاء معاناة نساء القطاع.

وجاءت الوقفة بدعوة من "ائتلاف توعية المرأة الفلسطينية"، ورفعت المشاركات خلالها لافتات تطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحات وتحسين ظروف إيوائهن وضمان الحد الأدنى من حقوقهن.

وقالت عضو لجنة المرأة للقوى الوطنية والإسلامية، وردة رضوان، إن الوقفة تحمل رسالة تضامن من النساء الفلسطينيات، وبينهن من فقدن أزواجهن، والجريحات والنساء اللواتي فقدن أطرافهن، في ظل استمرار الحرب والتجويع والنزوح والتهجير القسري.

وأضافت رضوان أن نساء غزة "بحاجة إلى الخدمات الإنسانية والصحية لإعادة تمكينهن"، مطالبة بتوفير الأطراف الصناعية للنساء اللواتي فقدن أطرافهن، وتسهيل وصول الجريحات إلى العلاج.

وفي 7 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 آلاف حالة بتر للأطراف في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، بينها 555 امرأة و980 طفلا.

وحذرت رضوان من تفاقم معاناة النساء والنازحين مع حلول فصل الشتاء، في ظل افتقار مراكز الإيواء إلى "أدنى مقومات الحياة".

ووجهت نداء إلى مجلس الأمن الدولي للتحرك من أجل وقف الحرب، قائلة: "غزة بحاجة إلى الحياة، وغزة تستحق الحياة، أغيثوا غزة وأغيثوا ما تبقى، وأنقذوا ما يمكن إنقاذه".

من جانبه، قال المحلل السياسي، تيسير محيسن، إن الوقفة تهدف إلى إيصال صوت النساء اللواتي يعانين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن خيام النزوح تؤوي نساء يتحملن مسؤولية رعاية أطفال فقدوا آباءهم خلال الحرب، ومضيفا أن الحرب "طالت النساء إلى جانب الرجال".

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استشهاد 12 ألفا و500 امرأة، وإصابة نحو 24 ألفا و537 أخريات في قطاع غزة، منذ 2023 وحتى 29 أيلول/ سبتمبر 2026.

وانتقد محيسن غياب التحرك الدولي الكافي تجاه معاناة النساء الفلسطينيات في غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "رسب رسوبا كبيرا في امتحان الإنسانية" أمام واقع النساء في القطاع.

وذكر أن النساء النازحات يعشن في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، فيما تواجه الحوامل ظروفا صعبة بسبب سوء التغذية وما يترتب عليه من مخاطر صحية أثناء الولادة.

وقال محيسن إن هذه المعاناة تمثل "جزءا بسيطا" من واقع المرأة في مجتمع الخيام، مطالبا المجتمع الدولي بالنظر إلى أوضاع النساء في غزة والتحرك لوقف الحرب.

وتأتي الوقفة بالتزامن مع اقتراب اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، في ظل استمرار نزوح أعداد كبيرة من الأهالي في قطاع غزة، حيث تواجه النساء ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.