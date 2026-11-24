تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع اتساع انتشار التهاب السحايا، وسط تحذيرات من تحول المرض إلى تفشٍ وبائي واسع، في ظل تدهور الأوضاع البيئية وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة حالة "الإنذار الوبائي" في مختلف محافظات القطاع، على خلفية الارتفاع الحاد في إصابات التهاب السحايا، محذرة من اتساع رقعة انتشار المرض وتفاقم مخاطره، لا سيما على الأطفال والرضع، في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية والبيئية، وتدهور أوضاع المياه والصرف الصحي، واكتظاظ مراكز النزوح والإيواء.

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ويأتي التحذير في وقت تسجل فيه المؤشرات الصحية ارتفاعا لافتا في الإصابات، وسط مخاوف من تحول التفشي إلى أزمة وبائية واسعة، في ظل محدودية إمكانات التشخيص والعلاج، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعطل جانب كبير من البنية التحتية المرتبطة بالخدمات الأساسية.

قفزة حادة في الإصابات وارتفاع حالات السحايا البكتيري

وقال مدير دائرة صحة البيئة والسلامة المهنية في وزارة الصحة، أيمن الرملاوي، إن الخطورة لا تقتصر على ارتفاع أعداد المصابين، بل تمتد إلى سرعة انتقال العدوى بين السكان، خصوصا في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء المكتظة، حيث تتراجع شروط النظافة وتندر المياه الآمنة، بالتزامن مع انهيار شبكات المياه والصرف الصحي.

من جهته، كشف مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة، نضال غنيم، خلال مؤتمر صحفي بشأن تطورات الوضع الوبائي، أن إصابات التهاب السحايا سجلت قفزة كبيرة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتصل إلى 272 حالة، مقارنة بمعدل شهري طبيعي يتراوح بين 30 و50 حالة، أي بزيادة تجاوزت ثمانية أضعاف.

وأوضح أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 15 حالة منذ بداية العام الجاري، بينها خمس وفيات سجلت خلال أشهر آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، التي شهدت ارتفاعًا في معدلات الإصابة.

أما على صعيد الالتهاب البكتيري، الأكثر خطورة، فأشار غنيم إلى ارتفاع الإصابات من معدل يتراوح بين 10 و20 حالة شهريا إلى 108 حالات خلال تشرين الأول/أكتوبر، فضلًا عن تسجيل 100 إصابة إضافية منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، محذرًا من احتمال ارتفاع الوفيات والمضاعفات العصبية الدائمة.

وأكدت الفحوصات المخبرية أن النوع الفيروسي المنتشر في القطاع ينتمي إلى مجموعة "إنتيروفيروس"، المرتبطة بالظروف البيئية المتدهورة، فيما لا تزال إمكانية تحديد النمط الجيني للسلالات محدودة بسبب عدم توفر الفحوصات المخبرية اللازمة.

الرضع والأطفال في دائرة الخطر

وتكشف البيانات الأممية عن حجم التهديد الذي يواجه الفئات العمرية الأصغر، إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن الأطفال دون سن العام الواحد شكلوا 77% من أصل 202 حالة التهاب سحايا جرى توثيق بياناتها الفردية التفصيلية حتى الخامس من الشهر ذاته.

وبحسب التقرير، سجلت 413 إصابة محتملة بالمرض خلال الفترة الممتدة من 27 أيلول/سبتمبر حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، بينها 294 حالة يرجح أن تكون فيروسية، و119 حالة يُرجح أنها بكتيرية، فيما تركزت 68% من الإصابات في محافظة غزة.

وتشير هذه المعطيات إلى تعرض الرضع لمخاطر استثنائية في ظل الظروف الصحية والمعيشية القائمة، مع ضرورة التوضيح أن نسبة 77% تخص الحالات الـ202 التي استكملت بياناتها الفردية، ولا تمثل نسبة الإصابات بين جميع أطفال القطاع.

انهيار بيئي يهيئ الظروف لانتشار العدوى

وتربط وزارة الصحة تفشي المرض بالتدهور الحاد في البيئة المعيشية، نتيجة تدمير البنية التحتية، والاكتظاظ داخل مراكز الإيواء، وتلوث مصادر المياه، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، فضلا عن تجمع مياه الأمطار والفيضانات في محيط أماكن النزوح.

ويؤدي تكدس مئات الآلاف من النازحين في الخيام والمساحات الضيقة إلى زيادة فرص انتقال العدوى، خصوصا عبر الرذاذ التنفسي والمخالطة اللصيقة، في وقت يعاني فيه السكان نقصًا حادًا في المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية.

وتشير تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وانتشار مياه الصرف الصحي في محيط التجمعات السكانية ومراكز النزوح، ما يرفع احتمالات انتشار الفيروسات المعوية المسببة لالتهاب السحايا الفيروسي.

ويضاف إلى ذلك سوء التغذية ونقص الغذاء والمكملات الأساسية، بما يضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى ويزيد احتمالات تطور المضاعفات، خصوصًا لدى الأطفال والرضع.

تضرر واسع لشبكات المياه والصرف الصحي

وتعكس البيانات الواردة في تقارير "أوتشا" حجم الانهيار الذي أصاب منظومة المياه والصرف الصحي في القطاع، إذ أفاد التقرير الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بأن 45% من الأسر التي شملها التقييم أبلغت عن وجود مياه صرف صحي أو حمأة على مسافة تقل عن عشرة أمتار من أماكن إيوائها.

كما أشار التقرير إلى استمرار محدودية قدرات إدارة النفايات الصلبة، مع عمل نصف أسطول جمع النفايات فقط في مختلف أنحاء القطاع.

وفي تقرير آخر صدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، حذّر المكتب الأممي من تفاقم المخاطر الصحية نتيجة اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، بالتزامن مع تضرر نحو 40 ألف مأوى جراء الأمطار، وتأثر قرابة 46 ألف أسرة بالفيضانات.

وتظهر بيانات أممية أن 88% من أصول قطاع المياه والصرف الصحي فوق الأرض و76% من شبكاته تحت الأرض تعرضت للتدمير أو الضرر، فيما خرجت محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في القطاع عن الخدمة.

كذلك تعطلت نحو 70% من محطات ضخ المياه العادمة، ما أدى إلى تصريف أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميًا إلى البيئة، في مؤشر على حجم التلوث الذي يهدد الصحة العامة ويهيئ الظروف لانتشار الأمراض المعدية.

منظومة صحية عاجزة عن احتواء التفشي

وفي موازاة التدهور البيئي، تواجه المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في قطاع غزة، بما فيها مجمع الشفاء الطبي، تحديات متراكمة تحد من قدرتها على تشخيص الإصابات وعلاجها واحتواء انتشار المرض.

وتتمثل أبرز هذه التحديات في نقص الأدوية والمضادات الحيوية، وغياب بعض أدوات الفحص والتشخيص المخبري، إلى جانب تعطل برامج التطعيم الروتينية، ما يضعف القدرة على الاستجابة السريعة للحالات الجديدة، خصوصًا الإصابات البكتيرية التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

ويعد التهاب السحايا مرضا يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وينقسم إلى نوعين رئيسيين؛ فيروسي وبكتيري. وغالبا ما يكون النوع الفيروسي أقل خطورة ويُعالج بالرعاية الداعمة، في حين يمثل النوع البكتيري حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة أو إحداث إعاقات ومضاعفات عصبية دائمة خلال فترة قصيرة، إذا لم يُعالج بالمضادات الحيوية الوريدية المناسبة.

مطالب بتدخل دولي عاجل

وحملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم التفشي الوبائي، مشيرة إلى أن منع إدخال قطع غيار الصيانة ومواد التعقيم والوقود يعرقل إصلاح البنية التحتية وتشغيل المرافق الحيوية، ويحول دون احتواء المخاطر الصحية المتصاعدة.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي عاجل للضغط من أجل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المنشآت الصحية والبيئية.

كما دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسف" إلى تفعيل خطة استجابة طارئة تتضمن توفير المستلزمات المخبرية والمضادات الحيوية، وتجهيز غرف عزل آمنة، وتعزيز قدرات المستشفيات على استقبال المصابين والتعامل مع الحالات الحرجة.

وفي إطار إجراءات الوقاية، دعا غنيم المواطنين إلى الالتزام بغسل اليدين واستخدام المياه النظيفة، والتوجه الفوري إلى المستشفيات عند ظهور أعراض تشمل ارتفاع الحرارة المفاجئ، والصداع الشديد، وتيبس الرقبة، والقيء المتكرر.

وتشير مجمل المعطيات الصحية والأممية إلى أن تفشي التهاب السحايا في غزة لا يمثل أزمة مرضية منفصلة، بل يأتي نتيجة تراكم عوامل التدهور البيئي والصحي والمعيشي، من تدمير شبكات المياه والصرف الصحي إلى الاكتظاظ وسوء التغذية وتعطل الخدمات الطبية.

ومع استمرار هذه الظروف، تتزايد المخاوف من اتساع انتشار العدوى وارتفاع أعداد الوفيات والمضاعفات، ولا سيما بين الأطفال والرضع، في ظل حاجة القطاع إلى استجابة طارئة تتجاوز التدخلات الطبية المباشرة لمعالجة الأسباب البنيوية للأزمة.