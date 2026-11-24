يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مع تجدد الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم ضحايا في استهداف نقطة للشرطة غربي خانيونس، وسط استمرار استهداف مناطق النزوح والمنازل.

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية نقطة للشرطة في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

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وأفاد الدفاع المدني بأن القصف استهدف نقطة للشرطة في شارع 5 غربي مدينة خانيونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما نقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي وسط القطاع، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح لقصف مدفعي مكثف، بالتزامن مع تجدد القصف على المناطق الشرقية من مدينة غزة.

كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شاطئ البحر شمال غربي المدينة، وسط تحركات بحرية مكثفة ودوي انفجارات في المنطقة.

وفي شمال القطاع، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة أحد النازحين، فيما استهدفت نيران الرشاشات المناطق الشمالية الشرقية من مخيم النصيرات ومنازل المواطنين شرقي مخيم البريج.

كما ألقت طائرات مسيّرة صناديق متفجرة على أسطح منازل في محيط مفترق الشجاعية وشارع الآيبيسي شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه مخيمات النازحين شمال غربي المدينة ومحيط محطة الخزندار، وقصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية من دير البلح.

وفي تطور آخر، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات استهدفت مدينة غزة ومخيم جباليا، فيما استشهد فلسطيني سادس إثر قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين في منطقة برج الأندلس شمالي المدينة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، برعاية ووساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، رغم استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وتتواصل هذه الخروقات وسط أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة يعيشها نحو مليوني فلسطيني في غزة، في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والمنشآت والبنية التحتية، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.