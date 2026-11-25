اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات حدت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة، وأدت إلى تدهور الصحة الإنجابية وارتفاع مخاطر وفيات الأمهات والمواليد. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

سيدتان مع طفليهما في أحد مشافي غزة (Gettyimages)

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إسرائيل باتخاذ إجراءات حدّت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة، في حين دعت أمينتها العامة أنياس كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال "ارتكاب إبادة جماعية" في القطاع.

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وفي تقرير نُشر لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء، رسمت المنظمة صورة قاتمة لتداعيات حرب الإبادة التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للنساء في قطاع غزة.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار خلال مؤتمر صحافي، إن الإجراءات الإسرائيلية "حرمت فعليا الأشخاص الذين يسعون إلى تلقي الرعاية خارج القطاع من الحصول على علاجات الخصوبة، وأسهمت في مضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك حالات الإجهاض وولادة أجنة ميتة" خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وأضافت كالامار، أن التقرير يثير "مخاوف جدية من أن تكون هذه النتيجة متعمدة"، لكنه يقر بأن المنظمة "ليست في وضع يسمح لها بالجزم بذلك بشكل قاطع".

"إبادة جماعية"

ويورد تقرير منظمة العفو الدولية حالات لنساء وفتيات استشهدن أو أُصبن في هجمات إسرائيلية أثناء سعيهن للحصول على الرعاية الطبية أو أثناء وجودهن في أقسام الولادة.

ويشير أيضا إلى أن كثيرات واصلن الحمل أو الاعتناء بمواليدهن في ظلّ القصف المتواصل ورغم إصابتهن.

وبحسب المنظمة، فإن النقص في المعدات الطبية أثّر في متابعة الحمل ورعاية الولادة وما بعد الولادة، وكذلك في تشخيص المضاعفات، مشيرة إلى أن نقص أدوية التخدير والعقاقير اللازمة لمعالجة النزيف أثناء الولادة أدى في بعض الأحيان إلى عواقب قاتلة.

وعزت منظمة العفو الدولية ما تقدّم إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها "تسهم في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة".

وفي ضوء هذه النتائج، دعت كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في احتمال ضلوع مسؤولين إسرائيليين في ارتكاب إبادة جماعية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، وأيضا إلى إدراج "الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والأضرار التي لحقت بالصحة الإنجابية" في إطار تحقيقاتها.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب داخل جماعة ما" يمكن أن يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية إذا ما اقترن بنية تدمير تلك الجماعة كليا أو جزئيا.

نقص العلاج

ومن مجموع 228 مقابلة أجرتها المنظمة، تحدث مسعفان عن حادثتَين وقعتا مطلع العام 2026 قرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن تلك الخاضعة لسيطرة حركة حماس في قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وبحسب شهادتيهما، تعرضت في كلتا الحالتين امرأة على وشك الولادة وسيارة الإسعاف التي تنقلها لإطلاق نار.

وأشار التقرير إلى حالة رضيع توفي في العام 2025 عن عمر 20 يوما جراء إصابته بعدوى عقب تقاسمه حاضنة مع طفل مريض آخر.

ولفتت المنظمة إلى أن غزة كانت تضم قبل الحرب تسع عيادات على الأقل تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي، لكنّ أيّا منها لا يوفر هذه العلاجات حاليا.

وأشارت إلى أن "آلاف الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية المحفوظة جرى تدميرها".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 74 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة أيضا بتراجع عدد الولادات الحية بنحو 41% خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالعام 2022، بينما سجلت الأمم المتحدة انخفاضا إضافيا في عدد الولادات خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.