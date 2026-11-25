استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من القطاع.

استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة أبو العوف، بينهم طفلتان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينها إصابات حرجة، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فجر الأربعاء، وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء.

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ويأتي القصف في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث شهدت الساعات الماضية غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاقا مكثفا للنيران، إلى جانب عمليات نسف وتدمير للمباني والمنشآت السكنية.

وفي مدينة غزة، استهدفت غارة جوية مجموعة من النازحين في محيط مفترق أنصار غربي المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف باتجاه خيام النازحين في المناطق الشرقية من حي التفاح.

كما شهدت المناطق الشرقية من حي التفاح إطلاق نار كثيفًا من الآليات العسكرية، وإلقاء قنابل بواسطة طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر"، لا سيما في محيط دوار السنافور، فيما طال القصف المدفعي محيط مفترق الشهداء جنوب شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف لمبانٍ شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة. أما في جنوب القطاع، فقد أطلقت الآليات العسكرية نيرانها شرقي بلدة القرارة وشرقي خانيونس، مستهدفة مناطق سكنية وخيامًا للنازحين غربي المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار قبالة سواحل خانيونس.

وكان 12 فلسطينيا، بينهم أطفال، قد استشهدوا وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه عمليات تدمير المباني وفرض القيود على حركة السكان.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لليوم الـ412 على التوالي، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لنحو مليوني فلسطيني، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.