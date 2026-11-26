وصل 38 شخصا أُجلوا من قطاع غزة إلى فرنسا خلال يومين، ليرتفع إجمالي من أجلتهم باريس منذ تشرين الثاني 2023 إلى 773 شخصا، وسط تحذيرات فرنسية من تعقيدات إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتصاريح الخروج على سير عمليات الإجلاء.

وصل 38 شخصا أُجلوا من قطاع غزة إلى فرنسا، بين أمس الأربعاء واليوم الخميس، في إطار عملية جديدة نسقتها باريس، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

وترفع هذه العملية، وهي الرابعة منذ مطلع العام، إلى 773 العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُجلوا من غزة بدعم من باريس منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وقد استقبلت فرنسا 753 منهم.

وبحسب وزارة الخارجية، فإن الأشخاص الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى فرنسا هم "في غالبيتهم" فلسطينيون من غزة لديهم أقارب في فرنسا، وقادرون بالتالي على الاستفادة من برامج لم الشمل، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت الخارجية أن 60 فرنسيا و353 قاصرا كانوا من بين الذين تم إجلاؤهم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. أما الأشخاص الـ38 الذين أجلوا هذا الأسبوع، فهم جميعا غير فرنسيين، ومن بينهم 25 قاصرا.

وشملت عمليات الإجلاء الأولى فرنسيين من أصل فلسطيني وأقاربهم، قبل أن يتم إجلاء أفراد عائلات فلسطينيين مقيمين أصلا في فرنسا، فضلا عن طلاب وباحثين يستفيدون من برنامج الاستقبال الأكاديمي "بوز"، أو أشخاصا أجلوا لأسباب طبية.

ومن بين هؤلاء، طفلة صغيرة تم إجلاؤها في تشرين الثاني/نوفمبر لأسباب صحية، رفقة سبعة من أفراد عائلتها.

وتعقد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما ضرورة الحصول على تصاريح خروج، عمليات الإجلاء. كما تحدد سلطات الاحتلال مواعيد مغادرة المعنيين بالإجلاء من خلال هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ("كوغات").

وحذّرت الوزارة من أن القيود العملياتية والأمنية المشار إليها تصعّب عمليات الإجلاء، معربة في الوقت نفسه عن عزمها مواصلة جهودها في هذا الصدد.