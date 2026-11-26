رفض رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية الخميس استمرار القتل والحصار الإسرائيلي بغزة رغم وقف إطلاق النار، معلنا مباحثات مع الفصائل لمواجهة الخروقات، وحمّلت الحركة "مجلس السلام" والوسطاء مسؤولية الصمت مع استشهاد 19 فلسطينيا خلال يومين.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، الخميس، رفض استمرار القتل والحصار الإسرائيلي بقطاع غزة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، معلنا إجراء مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آليات التعامل مع خروقات الاتفاق.

جاء ذلك في تصريح صحافي نشرته الحركة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر خلال 48 ساعة عن استشهاد 19 شخصا، وإصابة 48 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، الخميس.

وقال الحية إنه "لا يمكن القبول بمعادلة القتل والحصار في ظل الاتفاق".

وأضاف أن "الدم الفلسطيني غال، وسياسة الصمت على جرائم الاحتلال غير مقبولة من مجلس السلام والضامنين".

وتابع: "حماس تجري مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آليات التعامل مع خروقات الاحتلال وسياسة القتل اليومي ضد أبناء شعبنا".

ولم يكشف الحية عن طبيعة الآليات التي تبحثها الحركة مع الفصائل الفلسطينية.

"نوايا مبيّتة تضرب جهود تنفيذ التفاهمات المبرمة"

وقالت حركة حماس في بيان، مساء اليوم، إن "حكومة (بنيامين) نتنياهو، تواصل ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الدموية ضد شعبنا الفلسطيني، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي لم تتوقف في قطاع غزة رغم مضي أكثر من عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قتل جيش الاحتلال الصهيوني ما يقرب من 1700 مواطن فلسطيني، واستمر في حصاره وسياسة التجويع الممنهج، أمام مرأى العالم".

وأضافت أنه "في الوقت الذي يصرّح وزير الحرب يسرائيل كاتس، بمواصلة سياسة العدوان والاغتيالات ضد شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك التهديد بإخلاء مدينة غزة من سكانها، الذين يتجاوز عددهم المليون نسمة، وكذلك التهجير القسري لشعبنا من أرضه، الأمر الذي يؤكد من جديد، وبشكل لا لبس فيه، النوايا المبيّتة للاحتلال تجاه شعبنا، وهي نوايا تضرب بعرض الحائط جميع الجهود الرامية لتنفيذ التفاهمات المبرمة، وخارطة الطريق التي لاقت الترحيب لدى الوسطاء والرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب".

وأشارت إلى أنه "مع استمرار الجرائم والعدوان والتهديدات الخطيرة ضد شعبنا في قطاع غزة، لم نسمع صوتا لـ’مجلس السلام’، بل خيّم عليه الصمت المطبق! ومن هنا نحمله مسؤولية سياسية كبيرة إزاء دماء المدنيين التي تنزف بفعل جرائم الاحتلال وأفعال نتنياهو وسياسات حكومته الفاشية".

وجددت حماس مطالبتها "للوسطاء وكافة الأطراف المعنية، بضرورة التحرك الفوري والجاد لوقف مسلسل الجرائم المستمرة، وإلزام نتنياهو وسلطات الاحتلال بالوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار الأمنية والإنسانية، وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإمدادات الإغاثية اللازمة لشعبنا الذي يعيش ظروفا قاسية بسبب تداعيات حرب الإبادة".

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 7 أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة خالد أبو ندى وزوجته، وأصاب آخرين، في غارات وإطلاق نار بمناطق متفرقة من القطاع.

ويتولى "مجلس السلام"، الذي نصت عليه خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، الإشراف على الترتيبات الانتقالية وإعادة إعمار القطاع، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات وإطلاق نار ونسف منازل ومنشآت فلسطينية، فضلا عن فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ سريان الاتفاق عن استشهاد ألف و705 أشخاص، وإصابة 6 آلاف و163 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 74 ألفا و772 شهيدا، و176 ألفا و298 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.