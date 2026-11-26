تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد الهجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط مخاوف متزايدة على حياة النازحين والمدنيين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بفعل الدمار والقيود المفروضة على دخول المساعدات.

استشهد ثمانية نازحين جراء استهدافات جوية إسرائيلية طاولت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر الخميس، بينهم ثلاثة مواطنين لم تعرف هوياتهم إثر استهداف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تصعيد عسكري شمل مناطق متفرقة من القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي بارز في حركة حماس واغتياله.

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وأفاد الدفاع المدني باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء القصف الذي استهدف مجموعة من النازحين في مخيم الشاطئ، فيما شهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة إطلاق قنابل إنارة ونيرانا كثيفة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، استهدف قياديا بارزا في حركة حماس، من دون الكشف عن تفاصيل العملية، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المستهدف هو خالد أبو ندى.

وامتدت الهجمات الإسرائيلية إلى مناطق وسط القطاع وجنوبه، حيث ألقت طائرات مسيّرة صناديق مفخخة على أحد المنازل في مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية شرقي المخيم وشرقي دير البلح، وتوغل آليات إسرائيلية في محيط قرية المصدر، وسط إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية من مخيم البريج، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة باتجاه منطقة العلم جنوبي مواصي رفح، واستهدف الطيران المروحي مناطق في مواصي رفح وشرقي خانيونس.

وفي جنوب القطاع، تركز القصف وإطلاق النار في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس، ولا سيما بطن السمين وقيزان رشوان، بالتزامن مع استهداف محيط خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة، وقصف مدفعي طال مناطق جنوبي خانيونس.

وتأتي هذه الهجمات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تدخل يومها الـ413، منذ توقيعه في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط استمرار القصف وإطلاق النار والتوغلات العسكرية في مناطق مختلفة من القطاع.

وتتواصل هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة يعيشها نحو مليوني فلسطيني في القطاع، جراء الدمار الواسع الذي خلفته الحرب في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.