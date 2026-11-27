قصف إسرائيلي يوقع شهيدا ومصابين بغزة، والفصائل تطالب "مجلس السلام" بآليات لوقف الخروقات. ومع استمرارها منذ هدنة أكتوبر 2025، وبلغت حصيلة الضحايا 1705 شهداء و6163 مصابا، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ أكتوبر 2023 إلى 74,772 شهيدا و176,298 مصابا.

استشهد شخص وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرّقة في غزة، الجمعة، فيما طالبت الفصائل في القطاع "مجلس السلام" بوضع آليات واضحة للتعامل مع خروقات جيش الاحتلال المتواصلة.

ووصلت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى ألف و705 شهداء، إلى جانب 6163 مصابا، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 851 شهيدا من تحت الأنقاض؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و772 شهيدا و176 ألفا و298 مصابا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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