حركة "حماس" تنفي الجمعة مزاعم الجيش الإسرائيلي والشاباك باستخدام "المستشفى الأهلي" بغزة مركزا للتحقيق، واصفة إياها بالسخيفة لتبرير استهداف المستشفيات. وكانت مطرانية القدس الأسقفية قد نفت ذلك الخميس، فيما دعت حماس المجتمع الدولي لحماية المؤسسات الطبية.

وصفت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدامها أحد مباني "المستشفى الأهلي" بمدينة غزة مركزا للتحقيق بأنه "سخيف ولا أساس له من الصحة"، مشددة على أنه يأتي لتبرير الاعتداء على المستشفيات.

وقالت الحركة في بيان، إن الادعاء الإسرائيلي "يأتي في إطار التحريض المستمر ضد المستشفيات في قطاع غزة، ولتبرير الاعتداء عليها ضمن حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع".

وحذّرت من خطورة التحريض الإسرائيلي الذي يستهدف ما تبقى من مستشفيات تعمل بشكل جزئي في القطاع.

وأكدت أن تلك المستشفيات "أماكن عامة ومفتوحة أمام جميع المؤسسات الأهلية والأممية العاملة في القطاع"، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم يوما دليلا يثبت أيا من ادعاءاتها.

وأشارت حماس إلى أن تصاعد سياسة القتل والحصار والتجويع في غزة، بالتوازي مع اختلاق الأكاذيب لتبرير المجازر واستهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية والإنسانية، يؤكد إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها والتنصل من التزاماتها ومبادئ القانون الدولي.

وشددت على أنه "لا معنى لأي اتفاق ما دامت آلة القتل والحصار تواصل عملها من دون رادع".

وأضافت أن استمرار الصمت الدولي وصمت مجلس السلام والجهات الضامنة إزاء الجرائم الإسرائيلية "يعد إخفاقا لا يمكن تبريره أو القبول به".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء وكافة الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري والجدي لوقف مخططات حكومة بنيامين نتنياهو، وحماية المؤسسات الطبية من حملات التحريض والاستهداف.

كما طالبت بضمان إغاثة الشعب الفلسطيني وإمداد مستشفيات غزة بالاحتياجات اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والطبية.

والخميس، نفت مطرانية القدس للكنيسة الأسقفية، التي يتبع لها المستشفى الأهلي العربي، في بيان، علمها بوجود مركز سري للتحقيق مع الأهالي داخل المستشفى بمدينة غزة.

وفي وقت سابق الخميس، زعم جيش الاحتلال والشاباك، في بيان مشترك، أن حركة حماس تستخدم مبنى داخل المستشفى المعمداني كمنشأة سرية للتحقيق مع سكان قطاع غزة وتعذيبهم.

كما ادعيا وجود أنشطة عسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي داخل مجمع المستشفى. ولم يتضمن البيان الإسرائيلي أي أدلة لمزاعمه.

وتأتي الاتهامات الإسرائيلية الجديدة ضمن سلسلة ادعاءات سابقة بشأن استخدام حركات وفصائل مستشفيات قطاع غزة لأغراض عسكرية، طالت منشآت بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان.

وسبق أن ارتكبت إسرائيل، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مجزرة في المستشفى المعمداني أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص من المرضى والجرحى الذين لجؤوا إلى المستشفى طلبًا للحماية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد، وما يزيد على 176 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.