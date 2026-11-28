أقام بعض أهالي القطاع بطولة كرة قدم في خانيونس في منطقة قريبة من "الخط الأصفر"، وبحسب أحد المشاركين نُظمت البطولة بهدف "تعزيز التقارب والمحبة بين الأهالي، وإظهار صورة حضارية عن المجتمع الفلسطيني رغم الظروف القاسية".

صورة من إحدى مباريات البطولة في خانيونس غربي القطاع، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 (Getty Images)

جلس مشجعون فوق أكوام الركام، وافترش آخرون جوانب ساحة رملية في كراج سابق للسيارات في خانيونس جنوبي قطاع غزة، لمتابعة مباريات بطولة شعبية لكرة القدم شارك فيها 20 فريقًا من أحياء المدينة، الجمعة.

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ومع كل هجمة أو هدف خلال المباريات كانت تتعالى هتافات الحضور في البطولة، التي أعادت إلى الناس أجواء المباريات التي غابت عن مدينتهم بفعل الحرب، ومنحتهم متنفسًا وسط النزوح والدمار.

وتأتي هذه المبادرة الرياضية بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات بسبب الإبادة الإسرائيلية الجارية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ أقيمت المباريات في منطقة قريبة مما يسمى "الخط الأصفر"، الفاصل بين المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلية، وتلك التي بحوزة أهالي القطاع.

واتسعت المساحة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي إلى نحو 70% من القطاع، بعد توغلات تجاوزت "الخط الأصفر".

ومع تضرر الملاعب وشح الإمكانات، لجأت فرق الأحياء إلى الساحات المفتوحة بين الأنقاض لاستئناف نشاطها، إذ أقيمت البطولة في كراج مركبات الجنوب قرب "الخط الأصفر"، بحضور نحو 2,000 شخصا.

وأتاحت البطولة لأهالي المدينة، ولا سيما الشباب والأطفال، فرصة للالتقاء مجددًا حول لعبة اعتادوا متابعتها قبل الحرب.

حتى الحرب نحاربها بكرة القدم

وقال مدرب أحد الفرق المشاركة في البطولة، ناهض عابدين، إن تنظيم البطولة: "يهدف إلى تعزيز التقارب والمحبة بين الأهالي، وإظهار صورة حضارية عن المجتمع الفلسطيني رغم الظروف القاسية".

وأضاف قائلا: "نتمنى أن تسهم هذه الفعالية في إحياء المنطقة، وأن تجعل أنظار الناس تتجه إليها، ليروا أن هناك فلسطينيين لا يزالون يعيشون هنا، ويقاومون الحصار وكل الظروف".

وتابع عابدين بقوله: "حتى الحرب نحاربها بكرة القدم التي نلعبها وبروح هذه اللعبة... فاللاعبون الذين حضروا اليوم جاءوا لإسعاد الناس، وإشعارهم بأن هناك شيئًا لا يزال قائمًا، وأن الإنسان الفلسطيني ما زال موجودًا على هذه الأرض".

وعن مخاطر إقامة المباريات قرب مواقع الجيش الإسرائيلي، قال عابدين: "المخاطر كبيرة، فهناك قصف وإطلاق نار باستمرار، لكن نسأل الله السلامة"، معربًا عن أمله "في استمرار الهدوء وانتهاء الحرب".

التمسك بالأرض

من جانبه، قال رئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة، إن البطولة مبادرة شعبية تعكس تمسك أهالي المدينة بأرضهم، لا سيما سكان المناطق القريبة من "الخط الأصفر"، حيث يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان من الوصول إلى أراضيهم.

وأوضح أن المنطقة التي استضافت المباريات: "باتت شبه خالية من سكانها بعدما صنفها الجيش الإسرائيلي ضمن ما سماه المنطقة البرتقالية"، مشيرًا إلى أن حضور الأهالي يعكس إصرارهم على البقاء.

وتابع قائلًا: "نريد أن نعيش كما تعيش بقية شعوب العالم، وأن تكون لدينا حياة طبيعية، نمارس فيها الرياضة ونواصل أنشطتنا اليومية... فالشعب الفلسطيني يتوق إلى الحرية والاستقلال والهدوء، وإلى أن يعيش حياة آمنة ومستقرة".

ودعا المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى "العمل على توفير الهدوء والاستقرار لسكان القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها بما يتيح للأهالي العودة إليها".

خسائر القطاع الرياضي

وأقيمت البطولة في ظل خسائر بشرية ومادية واسعة لحقت بالقطاع الرياضي في غزة جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وقال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، مصطفى صيام، في مقابلة سابقة مع الأناضول، إن الحرب أسفرت عن استشهاد 1,014 فلسطينيًّا من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، بينهم أكثر من 560 لاعبًا وحكمًا ومدربًا وإداريًّا من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

ووفق صيام، دمر الاحتلال أكثر من 265 منشأة رياضية كليًّا أو جزئيًّا، بينها ملاعب وصالات رياضية ومقار أندية وأكاديميات ومنشآت تابعة للاتحادات الرياضية.

وخرجت غالبية المنشآت الرياضية عن الخدمة، ما حرم آلاف الرياضيين والشباب من ممارسة أنشطتهم، فيما يعرقل منع إدخال المعدات والمستلزمات الرياضية ونقص الإمكانات إعادة تأهيل المنشآت المتضررة.