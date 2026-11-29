يواجه النازحون في قطاع غزة مخاطر غرق خيامهم مع اقتراب منخفض جوي شديد، في ظل تهالك أماكن الإيواء والدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، ونقص المعدات والإمكانات اللازمة لمواجهة الأمطار.

قبل وصول المنخفض الجوي المرتقب إلى قطاع غزة، انشغل النازح عبد الرحمن حامد (31 عاما) بتثبيت أركان خيمته المتهالكة، وشد الشوادر التي تغطيها، وإقامة ساتر ترابي حولها، في محاولة لتقليل خطر الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

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وبإمكانات محدودة، يحاول حامد وعائلته الاستعداد لما قد تحمله الأيام المقبلة من أمطار، بعدما خبروا في منخفضات سابقة كيف يمكن للمياه أن تتسلل إلى الخيام وتحولها خلال ساعات إلى أكوام متهالكة.

ويعيش حامد في مخيم للنازحين على شاطئ بحر مدينة غزة، في منطقة يقول إنها تقع في مسار مياه الأمطار القادمة من المناطق المرتفعة في المدينة باتجاه البحر، ما يزيد مخاوف النازحين من تجمع المياه وتسربها إلى خيامهم.

وقال حامد: "نحاول الاستعداد لاستقبال المنخفض الجوي من خلال تثبيت الخيمة، التي تهالكت بفعل طول أمد الحرب الإسرائيلية، ووضع شوادر إضافية فوقها، وإنشاء سواتر ترابية حولها".

وأضاف: "نعيش في منطقة ساخنة على شاطئ بحر مدينة غزة، وتقع الخيام في مجرى تصريف مياه الأمطار القادمة من المناطق المرتفعة، لذلك نخشى أن تتجمع المياه أمامها وتدخل إلى الخيام".

وتابع: "نحن نعاني منذ سنوات طويلة بسبب الحرب، ونخشى على عائلاتنا وأبنائنا من الغرق خلال المنخفضات الجوية".

وأوضح حامد أن "مياه الأمطار لا تشكل الخطر الوحيد، لأنها تجتاح الخيام، وتجر معها النفايات الصلبة، إضافة إلى مياه الصرف الصحي، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على حياتنا".

محاولات فردية

وبالقرب من خيمة حامد، كانت سهام الدويدار (25 عاما) تساعد زوجها في ربط الشوادر وتثبيتها، ثم دأبا على ملء أكياس بالرمال ووضعها حول الخيمة، في محاولة لمنع المياه من التسلل إليها.

وقالت سهام في حديث للأناضول إن العائلات النازحة تحاول الاستعداد بما يتوفر لديها من إمكانات، لكنها تخشى تكرار الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي السابق، بعدما تسببت المياه في إغراق خيام وإتلاف ممتلكات للنازحين.

وتعكس هذه الاستعدادات المحدودة واقعا أوسع يواجهه سكان قطاع غزة، فقد أضعف الحصار والدمار الواسع قدرة السكان والبلديات على الاستعداد لمواجهة المنخفضات الجوية، في ظل نقص المعدات والآليات والوقود ومواد الصيانة ومستلزمات الإيواء.

الحصار والدمار

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن خطورة المنخفض الجوي المقبل، الذي وصفه بالقاسي، لا ترتبط بغزارة الأمطار وحدها، وإنما بواقع القطاع الذي تعرضت منظومته الخدمية وبنيته التحتية لدمار واسع.

وأوضح مهنا أن نحو مليون مواطن ونازح يتركزون في مساحة محدودة من المدينة لا تزيد على 30% من مساحتها.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب نقص الآليات الثقيلة ومعدات شفط المياه والوقود وقطع الغيار، تجعل التعامل مع تجمعات المياه أكثر صعوبة، خصوصا في المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الخيام ومراكز الإيواء.

وقال مهنا إن البلدية استجابت خلال المنخفضات السابقة لمئات البلاغات، لكنها واجهت تحديات كبيرة تمثلت في تضرر شبكات تصريف مياه الأمطار، ونقص مركبات الشفط والآليات الثقيلة، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الدمار والركام.

كذلك أشار إلى أن نحو 85% من معدات البلدية، بما يعادل 135 آلية ومركبة، خرجوا عن الخدمة، ما يحد من قدرة الطواقم على تنفيذ أعمال الطوارئ والاستجابة السريعة.

وقال: "البلدية تقوم بما تستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لكن حجم الخطر يفوق قدراتنا الحالية. نحن بحاجة إلى أدوات تمكننا من حماية الناس، وليس من المعقول أن تواجه مدينة دُمرت بنيتها التحتية وخرجت غالبية آلياتها عن الخدمة منخفضا جويا قاسيا بالموارد المحدودة المتوفرة حاليا".

وأشار إلى ضرورة أن يتدخل العالم أجمع لمساندة البلديات التي دمرت الحرب مقدراتها وآلياتها ومعداتها، التي كانت متهالكة أصلا من قبل الحرب.

استعدادات متواضعة

وفي إطار الاستعدادات، كثفت بلديات قطاع غزة أعمالها الميدانية، وشملت تنظيف مصارف مياه الأمطار وتهيئة برك التجميع، وتسوية بعض الطرق، ووضع سواتر ترابية وتوفير الرمال حول مخيمات النازحين للحد من مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى الخيام.

وفي مدينة غزة، وضعت طواقم البلدية سواتر ترابية حول عدد من مخيمات النازحين، فيما بحثت لجنة الطوارئ في البلدية، خلال اجتماع لها، إجراءات التعامل مع المناطق المنخفضة ونقاط تجمع المياه، وتهيئة برك تجميع مياه الأمطار.

كما تعمل بلديات في خانيونس وجباليا النزلة على تنفيذ تدخلات في المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، في وقت تبقى فيه هذه الإجراءات محدودة قياسا بحجم الاحتياجات والأضرار.

وتؤكد البلديات أن السواتر الترابية وأعمال التسوية والتنظيف تساعد في الحد من المخاطر، لكنها لا توفر حلا دائما لمشكلة إيواء النازحين، الذين يعيش كثير منهم في خيام متهالكة تفتقر إلى الحماية المناسبة من الأمطار والبرد.

ولا تقتصر المخاوف على مخيمات النازحين، إذ تثير المباني التي تضررت خلال الحرب مخاوف إضافية مع هطول الأمطار والرياح، إلى جانب خطر تجمع المياه في المناطق المنخفضة التي تضررت شبكات تصريفها.

وتحذر الجهات المحلية من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إلى جانب استمرار نقص المعدات والوقود ومواد الصيانة، قد تحول أي أمطار غزيرة إلى أزمة إنسانية جديدة، خصوصا في المناطق التي تضم كثافات سكانية مرتفعة ومئات مواقع النزوح.

ويؤكد مهنا أن الأولوية خلال المنخفضات تتمثل في حماية الأرواح، وفتح طرق الطوارئ، والتدخل في بؤر تجمع المياه، ودعم مراكز الإيواء، مشددا على أن توفير المعدات قبل اشتداد الأحوال الجوية أكثر فاعلية من انتظار وقوع الأضرار ثم محاولة التعامل معها.

وقال: "العائلات في غزة نزحت مرات عديدة وعانت ويلات الحرب، ولا ينبغي أن تجد نفسها مضطرة إلى النزوح مرة أخرى بسبب المطر والبرد. نريد أن نسبق الكارثة بالاستعداد بالإمكانات المتاحة".

وأكد على ضرورة أن "تصل المعدات والمضخات والوقود ومستلزمات الإيواء قبل المنخفض، حتى نتمكن من تقليل المخاطر وحماية المواطنين".

والجمعة، حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يعيشون في خيام متهالكة، مع اقتراب منخفض جوي شديد يتوقع أن يضرب القطاع غدا الإثنين.

وشدد على ضرورة استبدال الخيام التالفة بأخرى تقي النازحين من الأمطار، وتخصيص موازنات لتأهيل البنية التحتية في مناطق النزوح بما يضمن الحد الأدنى من ظروف العيش الإنسانية.

وفي حادثة مؤسفة في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ضرب منخفض جوي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 5 نازحين، بينهم سيدتان و3 أطفال، إثر انهيار كتلة رملية فوق خيام نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفق الدفاع المدني.

وتسبب المنخفض في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وتضرر نحو 350 ألف شخص، وفق اللجنة العليا لطوارئ الشتاء في غزة.

وفي حادثة أخرى وقعت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الرضيع كنان أحمد رقيق (9 أشهر) جراء انخفاض حاد في درجة حرارة جسمه، في أول حالة وفاة بسبب البرد.

وبحسب الوزارة، سجل القطاع خلال فصل الشتاء الماضي وفاة 10 أشخاص بسبب البرد.