أعلنت حماس عبر مسؤول ملف العلاقات الخارجية، موسى أبو مرزوق، أن احتمال انسحاب الحركة من اتفاق وقف إطلاق النار مطروح إذا توفرت البيئة المناسبة لذلك؛ لعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، ومواصلتها الاعتداءات على أهالي القطاع، وتقييدها لدخول المساعدات.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الأحد، إن خيار الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطروح، على خلفية تصاعد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.

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وكان قد جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وتوسطت في الوصول إليه كل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وتضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء العدوان الإبادي على القطاع، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي.

وعلى رغم مرور أكثر من عام على سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل خرقه عبر اعتداءات يومية، وفرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء ومعدات إزالة الركام وإعادة الإعمار، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

كذلك تتهم جهات فلسطينية إسرائيل بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، بما يشمل انسحاب قواتها تدريجيا من القطاع وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها.

التزام من جانب واحد

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحافية إن: "الالتزام بالاتفاق كان من جانب واحد، وليس من الجانبين".

وعن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال أبو مرزوق: "جاءت لإنقاذ إسرائيل من نفسها، ولا يوجد أي اتفاق مطبق على الأرض، والوسطاء عاجزون عن فعل شيء، والولايات المتحدة خرجت عن القواعد التي ألزمت بها نفسها".

وتساءل: "على ماذا تراهن حماس وفصائل المقاومة في الاستمرار تحت مظلة الخطة حتى الآن؟".

ولفت إلى أن "إسرائيل بدأت تصبح دولة منبوذة في العالم، وبدأت تفقد قيمتها الإنسانية التي تأسست ما بعد الحرب العالمية الثانية أمام الغرب كله".

وعن خيارات الحركة أمام الخروقات الإسرائيلية، قال أبو مرزوق: "ليس أمامنا سوى أن نناشد أصحاب المسؤولية عن هذا الاتفاق أن يلتزموا به، ولكنهم عاجزون".

وبشأن خيار الانسحاب، أضاف عضو المكتب السياسي: "هو مطروح في كل المراحل وليس مستبعدا، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى بيئة أخرى غير البيئة التي نعيشها في هذا الوقت".

وأضاف: "لا يمكن لبشر أن يتحمل هذا الظلم والعبء الواقع على الشعب الفلسطيني، وهناك طرح قوي لدى البعض يدعو إلى الخروج من الاتفاق، لكن في النهاية هذه مسؤولية، واتخاذ قرار كهذا قد يعطي الاحتلال ذريعة لتصعيد حرب الإبادة والعودة إليها مرة أخرى".

وشدد على أن "الأمر يحتاج إلى توافر بيئة مناسبة تضمن عدم عودة حرب الإبادة، وتحسين شروط الاتفاق".

كما حذر من أن "أطماع إسرائيل لا تقتصر على فلسطين، فهي تتحدث اليوم عن سيناء وسورية ولبنان والأردن".

وقال أبو مرزوق: "حماس أعلنت بوضوح أن خيارها في الوقت الحاضر هو حل الدولتين، لكن حماس لا تعترف بالكيان الإسرائيلي ولن تعترف به".

نزع السلاح

وعن نزع السلاح، قال أبو مرزوق: "اختزال اتفاق كامل في موضوع صغير اسمه السلاح هو تصغير كبير للقضية".

وتساءل: "ما السلاح الموجود لدى حماس؟ الصواريخ نفدت، ومعظم ما يتحدثون عنه لن يجدوا له أثرا غدا عندما يبدأ التطبيق".

وأضاف: "لدينا اليوم بنود أهم من سلاح حماس، وتتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحياته، منها إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، وإعادة بناء المستشفيات وتأهيلها، وتوفير الوقود والغاز والأدوية، وإعادة الكهرباء والمياه، والانسحاب الإسرائيلي، ووقف التدمير والقتل. هذا كله هو الاتفاق، وليس موضوع السلاح وحده".

وتابع: "سمحت إسرائيل لأعضاء من اللجنة الإدارية أن يخرجوا من قطاع غزة من أجل أن يجتمعوا مع اللجنة الإدارية في القاهرة، ولم يسمحوا لهم بالعودة إلى غزة. هل تريد أكثر من ذلك؟ ليس فقط من هم بالخارج ممنوعون من الدخول، بل من بالداخل يخرجون ولا يعودون".

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 الذي أيد خطة ترامب بشأن غزة، ورحب بإنشاء "مجلس السلام"، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.

وتتضمن الخطة ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، بإشراف "مجلس السلام"، إلى جانب إعادة الإعمار وإعادة الخدمات الأساسية، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.