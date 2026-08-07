بعد تجديد منع زيارات الأسرى: دعوة الصليب الأحمر لاتخاذ موقف ضد سياسة بن غفير

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموقف حاسم وجهد فعلي لكسر قرار تجديد منع زيارات المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وإدانة العزل المتواصل والحرمان من الحقوق الحقوقية والإنسانية المستمر منذ بدء الحرب.

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، مساء اليوم الجمعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد واضح على سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، الذي وقع مجددا على قرار بمنع زيارات الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وقال أبو الحمص في بيان، اليوم الجمعة، إن بن غفير يواصل سياسته الإجرامية، ويعطي تعليماته مجددا باستمرار التفرد بالمعتقلين والمعتقلات، وعزلهم عن العالم الخارجي، ومنع زيارات أهاليهم، وكذلك الاستمرار في منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول لهم، في خطوة علنية يتجاهل فيها العالم وتشكيلاته الدولية والأممية.

وأضاف أن أصبح لزاما على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن تخرج بموقف يدين هذه الممارسات، وتعري سلطات الاحتلال التي لا تتعاون مع المؤسسات الدولية وتعيق عملها وتنكر وجودها، وأن تصدر تقريرا واضحا وبالمصطلحات والجمل التي توازي هذا الاستخفاف بالمجتمع الدولي.

ودعا أبو الحمص الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الدولية والأممية، لانتزاع حقوقها من سلطات الاحتلال، والقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي من دون الحاجة لموافقة إسرائيل، وأن يكون هناك تحد حقيقي لكسر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطات الاحتلال منذ ثلاث سنوات بوتيرة عالية ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زيارات عائلات الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بإنهاء هذه الإجراءات، باعتبارها تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.