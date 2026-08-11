إفادة أسير: "الأسرى يموتون من الجوع" في سجون الاحتلال

وثّق نادي الأسير إفادة معتقل في سجون الاحتلال تكشف استمرار التجويع والقمع والإهمال الطبي والحرمان من الاحتياجات الأساسية داخل سجون الاحتلال خلال النصف الأول من 2026.

وثقت جمعية نادي الأسير الفلسطيني استمرار أوضاع قاسية داخل سجون الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026، تشمل التجويع والقمع المتكرر والإهمال الطبي والحرمان من الاحتياجات الأساسية، في ظل تدهور مستمر في الظروف الصحية والمعيشية للأسرى.

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وجاء ذلك في تقرير توثيقي أصدره نادي الأسير، واستند إلى إفادة أحد الأسرى، الذي وصف الأوضاع الاعتقالية بأنها لا تزال عند مستويات غير مسبوقة من القمع والتنكيل، مؤكدًا استمرار الاقتحامات والاعتداءات داخل الأقسام.

وقال الأسير إن قوات القمع تقتحم الغرف بصورة متكررة، وبأعداد كبيرة من أفراد الوحدات الخاصة وبرفقة كلاب بوليسية، وتستخدم خلال الاقتحامات الرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى.

وأضاف أنه أصيب قبل أكثر من شهر بعيار مطاطي في قدمه خلال إحدى عمليات القمع، ولا تزال آثار الإصابة قائمة، رغم استقرار حالته الصحية.

وأشار إلى أن إدارة السجن صادرت الفرشات من جميع الأقسام خلال شهر رمضان، وأجبرت الأسرى على النوم مباشرة على الأسرة الحديدية، في إجراء جماعي تسبب لهم بآلام ومضاعفات صحية نتيجة حرمانهم من أبسط مقومات الراحة.

وفي ما يتعلق بوضعه الصحي، قال الأسير إنه لم يكن يعاني من مشكلات صحية قبل اعتقاله، إلا أن ظروف الاحتجاز تسببت له بمشكلات في قدمه وإصابة جلدية متكررة.

وأوضح أنه يتلقى مضادًا حيويًا لعدة أيام أسبوعيًا، فتتراجع الأعراض بصورة مؤقتة، قبل أن تعود مجددًا بعد انتهاء العلاج، في ظل ما وصفه بغياب المتابعة الطبية الفعلية والعلاج الجذري.

وأضاف أن وضعه الصحي ازداد صعوبة بسبب النقص الحاد في الملابس، مؤكدًا أن إدارة السجن لم تستجب لمطالباته المتكررة بتزويده بملابس إضافية.

وقال إنه اضطر إلى الخروج للزيارة مرتديًا بنطالًا استعاره من أسير آخر، لعدم امتلاكه ملابس مخصصة للزيارة، كما أكد حاجته إلى نظارة طبية لم توفرها إدارة السجن حتى الآن.

وعلى صعيد الظروف المعيشية، أكد الأسير أن الطعام لم يشهد أي تحسن من حيث الكمية أو النوعية، وأن الأسرى ما زالوا يواجهون عقوبات جماعية وإجراءات تزيد من صعوبة ظروف احتجازهم.

وأشار كذلك إلى استمرار النقص الحاد في مواد التنظيف، وعدم تسجيل أي تحسن في الظروف اليومية داخل السجن، في ظل ما وصفه نادي الأسير بسياسات التجويع والحرمان والإهمال.

وختم الأسير إفادته بالقول إن "الأسرى يموتون من الجوع"، في توصيف قال نادي الأسير إنه يعكس حجم التدهور المستمر في الظروف الإنسانية والمعيشية داخل سجون الاحتلال.