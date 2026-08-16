نادي الأسير: هيئة الصحافي محمد عرب تختزل معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين

في وقت سابق الأحد، نشر المحامي محاجنة، على حسابه بمنصة "فيسبوك" صورة الصحافي محمد عرب، خلال جلسة محاكمته عن بعد، وظهر فيها على هيئة مسن ابيضت لحيته وشعر رأسه.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الهيئة التي ظهر بها الصحافي الأسير محمد عرب، خلال جلسة محاكمته الأحد، تعكس حال آلاف الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان بعد ظهور الصحافي محمد عرب، بعد سنتين من اعتقاله في غزة، خلال جلسة استئناف عقدت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بطلب من محاميه خالد محاجنة.

الصحافي الأسير محمد عرب

وقال النادي إن "صورة الصحافي محمد عرب، مشهد جديد يختزل صور آلاف الأسرى ويعكس الإبادة المستمرة في سجون الاحتلال".

وأضاف أن هيئة عرب، التي ظهر بها "تشكّل واحدة من المشهديات التي تحوّلت إلى جزء ثابت من المرحلة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق الأحد، نشر المحامي محاجنة، على حسابه بمنصة "فيسبوك" صورة الصحافي محمد عرب، خلال جلسة محاكمته عن بعد، وظهر فيها على هيئة مسن ابيضت لحيته وشعر رأسه.

وكتب محاجنة: "منذ أكثر من عامين أواكب قضيته وفي كل مرة أراه ألاحظ تغيرا جديدا في ملامحه، لكن وسط كل هذا؛ معنوياته ما زالت عالية".

وتابع نادي الأسير، أن الآلاف من الأسرى الذين أُفرج عنهم خرجوا بهيئات مختلفة تمامًا عمّا كانوا عليه قبل الاعتقال "جرّاء ما تعرّضوا له من جرائم تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال ممنهج، فضلًا عن الآثار النفسية الخطيرة التي خلّفتها هذه الجرائم عليهم".

وزاد بأن قضية الصحافي محمد عرب، هي قضية مئات الصحافيين الذين استُهدفوا بالاعتقال والقتل المباشر وعمليات الاغتيال الممنهجة والمستمرة "والتي شكّلت إحدى أكثر المراحل دموية بحق الصحافيين".

وشدّد النادي، على أن التوجه إلى محاكم الاحتلال والمطالبة بالإفراج عنه "لا يعبّر عن إيمان بهذه المحاكم التي تشكّل اليوم إحدى أدوات الإبادة المستمرة، وإنما يأتي في إطار محاولة كسر عزلة الأسير".

وأشار إلى استمرار اعتقال نحو 40 صحافيًا وصحفية، من بين أكثر من 250 صحفيًا وصحفية تعرّضوا للاعتقال والاحتجاز في أعقاب حرب الإبادة بغزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكر نادي الأسير أن اثنين من الصحافيين ما زالا رهن الإخفاء القسري منذ 7 أكتوبر 2023، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.

ولفت إلى أن صحافيين معتقلين "استُشهدا داخل سجون الاحتلال في أعقاب الإبادة، وهما: مروان حرز الله، وإيهاب دياب".

ووفق نادي الأسير، فإن الصحافي عرب معتقل تحت تصنيف ما يسمى "بالمقاتل غير شرعي" أي دون تهمة ودون محاكمة منذ نحو سنتين.

وحتى مطلع آب/ أغسطس الجاري، بلغ عدد الأسرى بسجون إسرائيل 9 آلاف و400 من بينهم 1320 غالبيتهم من غزة وبعضهم من لبنان تصنفهم إسرائيل "مقاتلين غير شرعيين".