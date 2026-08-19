إثر تجهيز غرفة لإعدام الأسرى: نادي الأسير يدعو لتحرك دولي فعّال لكبح إسرائيل

شدّد نادي الأسير على ضرورة تحرك دولي فاعل وفوري لمنع إسرائيل من البدء بتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعدما تبجّح وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بتخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام، الذي سيتضمن غرفة خاصة لتنفيذها.

دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، الأربعاء، إلى "تحرك دولي فاعل" بعد الكشف عن شروع إسرائيل بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام.

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وقال رئيس نادي الأسير إن هذه الخطوة تأتي في سياق "استمرار إمعان منظومة الاحتلال الإسرائيلي" في تحويل التشريع الذي أقرته إلى إجراءات تنفيذية، لإعدام أسرى فلسطينيين.

واعتبر الزغاري أن الاستعداد لتنفيذ القانون "العنصري" لإعدام أسرى يمثل "جريمة بحق الإنسانية"، ويأتي في سياق استخدام الأسرى الفلسطينيين "ورقةً سياسيةً".

وشدد على أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعمليات "قتل وتنكيل".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و400 أسير، بينهم 92 أسيرة وما يزيد على 370 طفلا، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وحمّل الزغاري المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات، بسبب ما وصفه بـ"الصمت الدولي" الذي أتاح لإسرائيل مواصلة إجراءاتها القمعية.

وقال إن المجتمع الدولي أمام "اختبار حقيقي" لقدرته على وقف "الإجرام" بحق الأسرى.

وسلّط الضوء على أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا داخل سجون إسرائيل؛ نتيجة التعذيب والاعتداءات والعنف الجنسي وسوء التغذية وانتشار الأمراض.

واتهم الزغاري وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالسعي إلى الانتقام من الأسرى الفلسطينيين، وأشار إلى الاقتحامات المتكررة لغرف وزنازين الأسرى.

وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تجريد الأسرى من حقوقهم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وحذر الزغاري من أن تخصيص غرفة لتنفيذ الإعدام "يضع القضية أمام مرحلة أكثر خطورة".

ودعا إلى "تحرك دولي فاعل وخطوات عملية لتوفير الحماية للأسرى"، وقال "لا نريد أن ننتظر حتى يتم إعدام المعتقلين الفلسطينيين".

وشدد على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية "اليمينية المتطرفة" لا يستهدف منظومة الحقوق الإنسانية في فلسطين فحسب، بل "يضرب المنظومة الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي".

والثلاثاء، نقلت قناة "إسرائيل 24" عن مكتب بن غفير قوله إنه يجري تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام، وسيتضمن غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام.

وظهر بن غفير في مقطع مصور من موقع البناء، قائلا: "الآن بدأ جناح المحكومين بالإعدام ومنشأة الإعدام في التبلور".