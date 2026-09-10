إصابة أسيرين مع تواصل القمع في سجن "غانوت"

إصابة أسيرين خلال اقتحام وحدات قمع إسرائيلية أقسامًا في سجن "جانوت"، بالتزامن مع إعلان نادي الأسير اعتقال أكثر من 100 فلسطيني من الضفة خلال أسبوع، بينهم أطفال ونساء وصحافيون وأسرى محررون.

أُصيب أسيران فلسطينيان، اليوم الخميس، خلال اقتحام نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في عدد من أقسام سجن "غانوت" في النقب، بالتزامن مع إعلان نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وحدات "المتسادا" و"اليماز" اقتحمت عددًا من أقسام السجن الذي يضم سجني نفحة وريمون جنوبي البلاد، ونفذت عمليات قمع استخدمت خلالها قنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة أسيرين، في ظل استمرار حالة من التوتر داخل السجن.

وفي موازاة ذلك، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 فلسطيني من محافظات الضفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحافيون، في إطار تصاعد عمليات الاعتقال والاقتحام.

وقال النادي إن عمليات الاعتقال رافقتها انتهاكات واسعة، شملت، وفق بيانه، "عمليات إعدام ميداني"، وتحقيقًا ميدانيًا مع عشرات الفلسطينيين، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إلى جانب تهديد المعتقلين وعائلاتهم.

وأشار إلى أن من بين أبرز المعتقلين خلال الأسبوع الأخير الأسير المحرر أحمد الصيفي من بيرزيت، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، إضافة إلى الصحافيين معاذ عمارنة وصبري جبريل وعدد من الأسرى المحررين.

وأضاف النادي أن قوات الاحتلال نفذت خلال حملات الاعتقال اقتحامات واسعة للمنازل وعمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها وألحقت أضرارًا بالممتلكات، كما حوّلت عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية واحتجزت فلسطينيين للضغط على أفراد من عائلاتهم، إلى جانب تنفيذ اعتقالات جماعية خلال اقتحام مناطق وأحياء كاملة.

وبحسب البيان، ترافقت عمليات الاعتقال مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، شملت الاعتداء على الأهالي وقطع الطرق واستهداف المركبات، فيما قال النادي إن هذه الاعتداءات جرت بحماية وإسناد من قوات الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أن التحقيق الميداني بات من أبرز الأدوات المستخدمة خلال الاقتحامات، إذ يُحتجز عشرات الفلسطينيين ويخضعون للتحقيق في ظروف وصفها بأنها قاسية، قبل الإفراج عن بعضهم أو تحويل آخرين إلى الاعتقال.

وأكد النادي أن حملات الاعتقال اليومية تتواصل في مختلف محافظات الضفة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 25 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، إلى جانب اعتقال آلاف آخرين من قطاع غزة.