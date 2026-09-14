الأسيرة دانا جودة تنجب مولودتها في الأسر: صارعت حملها بعيدا عن أي رعاية صحية

في تجسيد مؤلم لمعاناة الأسرى، أنجبت الأسيرة دانا جودة (35 عاما) مولودتها داخل سجن "الدامون"، بعد ستة أشهر من الاعتقال الإداري التعسفي. خاضت دانا تجربة الحمل والولادة قسراً بعيداً عن عائلتها وحرمت من أدنى مقومات الرعاية الطبية والإنسانية.

تضامن مع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية (Getty Images)

أنجبت الأسيرة دانا جودة (35 عاما) من بلدة عراق التايه في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مولودتها، الإثنين، في سجن الدامون.

جاء ذلك بحسب ما أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتي حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وادارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ومولودتها.

وذكرت الهيئة أن احتجاز الأسيرة جودة وهي حامل، وتحويلها للاعتقال الإداري، وتركها تصارع حملها بعيدا عن أي رعاية صحية وطبية، يعدّ جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

الأسيرة دانا جودة

وشدّدت على أن إجبارها على أن تضع جنينها داخل السجن، يشكّل جريمة مضاعفة مخالفة لكل القيم الإنسانية.

وأضافت الهيئة أن "إدارة السجون تتعامل بوحشية مع الأسيرات، وما تعرضت له الأسيرة جودة يوضح ذلك، وتساءلت كيف لهذا الإرهاب المنظم أن يستمر في ممارساته بهذا الشكل من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا؟ وهل ستبقى دولة الاحتلال فوق القوانين والاتفاقيات الدولية؟".

وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرة جودة أمضت 6 شهور في الاعتقال الإداري، وسيطلق سراحها، الثلاثاء، بعد انتهاء قرار اعتقالها الإداري.