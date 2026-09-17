نادي الأسير: 39 صحافيا فلسطينيا في سجون الاحتلال

صعّدت إسرائيل استهداف الصحافيين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقة والعزل، ليرتفع عدد الصحافيين المعتقلين إلى 39، بينهم 21 يخضعون للاعتقال الإداري، فيما بلغ عدد الصحافيات المعتقلات 5 صحافيات.

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن إسرائيل صعّدت ملاحقتها للصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقالها صحافيا وصحافية خلال 24 ساعة، ما رفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجونها إلى 39.

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وأوضح النادي في بيان أن السلطات الإسرائيلية تصعد استهداف الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين، "عبر الاعتقال والملاحقة والاعتقال الإداري والعزل"، إلى جانب التضييق على عملهم الصحافي.

وذكر أن عدد الصحافيين والصحافيات المعتقلين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 39، عقب اعتقال الصحافي علاء الريماوي من مدينة رام الله وسط الضفة، فجر الخميس.

وكشف أنه منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طالت الاعتقالات جميع الصحافيين الـ39 المعتقلين حاليا، فيما يخضع 21 صحافيا وصحافية للاعتقال الإداري، بموجب ما يسمى "الملف السري".

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري لاحتجاز فلسطينيين بأمر عسكري دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، استنادا إلى ما تزعم أنه "ملفات سرية"، ويمتاز الاعتقال الإداري بإمكانية تجديده لفترات متتالية.

وأشار نادي الأسير إلى تحويل الصحافييْن معاذ عمارنة وصبري جبرين من مدينة بيت لحم إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، واستمرار اعتقال الصحافية نقاء حامد من رام الله منذ الثلاثاء، إذ مددت إسرائيل اعتقالها حتى 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشار بيان نادي الأسير إلى ازدياد استهداف الصحافيات الفلسطينيات، إذ رصد بلوغ عدد الصحافيات المعتقلات في هذه الأثناء إلى 5 صحافيات.

وذكر البيان أن الصحافية الأسيرة، بشرى الطويل، نقلت مؤخرا من سجن الدامون شمالي إسرائيل إلى قسم العزل في سجن الرملة وسط إسرائيل "دون توفر معلومات عن ظروف احتجازها حتى اليوم".

وتابع أن هناك "منظومة متواصلة من السياسات" التي تستهدف الصحافيين الفلسطينيين، وأوضح أنها "لا تقتصر على الاعتقال، بل تشمل العزل والتنكيل والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية والحرمان من العلاج، إضافة إلى الاستهداف أثناء أداء العمل" الصحافي.

وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحافيين الفلسطينيين، و"ضمان حقهم في ممارسة عملهم، والعمل على وقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم".