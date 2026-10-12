87 أسيرة في سجون الاحتلال: تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحافية بشرى الطويل

تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحافية بشرى الطويل لمدة 4 شهور إضافية، مع استمرار عزلها وتعرضها للضرب والتنكيل في سجون الاحتلال. فيما يبلغ عدد الأسيرات 87 أسيرة بينهن 21 معتقلة إداريا.

قال نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إن سلطات الاحتلال جدّدت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحافية بشرى الطويل (33 عامًا)، لمدة أربعة أشهر إضافية، في وقت تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال عزلها وتعريضها للضرب والتنكيل، وفقًا لما أفادت به المعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت لها.

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وأكد نادي الأسير، أن "جهودًا قانونية تُبذل لمواصلة الضغط من أجل إنهاء عزل الطويل والإفراج عنها، رغم الصعوبات التي تواجهها الطواقم القانونية في إجراء الزيارات، في ظل تعمّد إدارة السجون عرقلتها من خلال نقلها المتكرر بين السجون".

وأضاف أن "الطويل لا تزال محتجزة في العزل بسجن ’أوهلي عوز’ في بئر السبع، حيث تواصل عزلها منذ نحو 50 يومًا، بعد تنقّلها خلال الفترة الماضية بين عدة سجون وأقسام للعزل، في إطار سياسة العزل المتواصلة بحقها، والتي تترافق مع عمليات التنكيل وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية".

وأكد نادي الأسير، أن "ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف الممنهج بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري وتوجيه تهم تتعلق بما يدّعيه الاحتلال بشأن ’التحريض’، إلى جانب ممارسات القمع والعزل والتنكيل، والحرمان الممنهج من العلاج، لا سيما في ظل انتشار مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوف الأسيرات".

وفي سياق متصل، أشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ اليوم 87 أسيرة، من بينهن 21 معتقلة إداريًا، وذلك عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد من البيرة لمدة أربعة أشهر، في سياق استمرار استهداف الأسيرات بالاعتقال، وما يرافقه من انتهاكات تمسّ حقوقهن الأساسية.

وطالب النادي الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنهاء عزل الطويل، وضمان حمايتها والإفراج عنها، والعمل على متابعة الانتهاكات المرتكبة بحقها وبحق الأسيرات في سجون الاحتلال.