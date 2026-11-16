الأمم المتحدة: آلاف الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في السجون الإسرائيلية

وثقت مفوضية الأمم المتحدة تعرض أسرى فلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج في سجون الاحتلال، ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع الأسرى المعتقلين تعسفيا.

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن المفوضية وثّقت تعرض أسرى فلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، داعيا إلى الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا.

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جاء ذلك في رد كتابي للخيطان على سؤال بشأن تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. وأفاد التقرير بأن إسرائيل تحتجز نحو 9 آلاف و200 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 380 طفلا، وفق إحصاء للمركز لعام 2026، وأن المحتجزين يواجهون ظروفا قاسية تشمل التعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسي والحرمان من الغذاء.

وأوضح الخيطان، أن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت احتجاز أكثر من 9 آلاف و200 أسير فلسطيني حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وذكر أن بيانات المصلحة حتى حزيران/ يونيو من العام نفسه أظهرت احتجاز أكثر من 370 طفلا فلسطينيا، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسرى الفلسطينيين محتجزون تعسفيا.

وأضاف أن الوثائق المتوفرة لدى المفوضية تظهر تعرض الأسرى الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، كما تؤكد وقوع حالات عنف جنسي بحقهم، بما في ذلك الاغتصاب.

ودعا الخيطان إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات التي قد تشكل احتجازا تعسفيا أو اختفاءً قسريا أو تعذيبا أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة، مشددا على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا.

استشهاد 93 أسيرا فلسطينيا على الأقل في السجون

وأشار الخيطان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد استشهاد ما لا يقل عن 93 أسيرا فلسطينيا أثناء احتجازهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجدد دعوته إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة في كل حالة استشهاد، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن سلطات الاحتجاز تتحمل المسؤولية عن أي حالة استشهاد تقع خلال فترة الاحتجاز إلى حين استكمال التحقيقات.

وتمنع السلطات الإسرائيلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما أوقفت تزويد المنظمة بالمعلومات المتعلقة بهم.