أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجون تستخدم عمليات النقل أداة للتعذيب والتنكيل الممنهج بحق الأسرى والقيادات، إضافة إلى الاعتداء الجسدي على الأسيرات ونزع حجابهن قسرا في سجن الدامون، في ظل تصاعد الانتهاكات وظروف العزل القاسية.

تستخدم إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عمليات النقل المتكررة للأسرى بين السجون أداة للتعذيب والتنكيل، وتعرِّضُهم لاعتداءات جسدية ونفسية خلال تلك العمليات، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء.

وأكّد مكتب إعلام الأسرى أن "إدارة سجن الدامون تعتدي بالضرب على أسيرات لرفضهن التصوير دون حجاب، بحجة تحديث البيانات".

وأشار إلى أن "مدير سجن الدامون نزع حجاب أسيرة بالقوة، وصفعها، ودفعها إلى غرفة التصوير".

وذكر نادي الأسرى في بيان، أن عمليات النقل لم تعد مجرد إجراءات إدارية، بل تحولت إلى مسار متعمد للتنكيل بالمعتقلين، تنفذها قوات "الناحشون" المسؤولة عن نقلهم، والتي قال إنها حولت عربات "البوسطة" المخصصة لنقل الأسرى إلى أماكن لممارسة التعذيب وتنفيذ ما وصفه بـ"حفلات الضرب".

وأضاف أن عمليات النقل تترافق مع اعتداءات جسدية وشتائم وإهانات، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ووصلت إلى مستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، وتسببت في إصابات جسدية متفاوتة.

وأشار إلى أن قيادات الحركة الأسيرة تأتي في مقدمة المستهدفين، ولا سيما عبر نقلهم المتكرر بين أقسام العزل في سجني "مجدو" و"غانوت"، بهدف استنزافهم جسديا ونفسيا وإبقائهم في حالة دائمة من عدم الاستقرار.

وذكر أن نحو 20 أسيرا يواجهون العزل بصورة دائمة في السجنين منذ بدء حرب الإبادة، من أبرزهم: إبراهيم حامد، وحسن سلامة، ومروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وجمال أبو الهيجا، وسامر العربيد، وهم من قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وأضاف أن الانتهاكات بحق المعتقلين تشمل العزل المطول والضرب والقمع والتجويع والحرمان من العلاج، فضلا عن إطلاق الرصاص المطاطي بصورة مباشرة على بعضهم، وفق إفادات وثقها النادي، من بينهم مروان البرغوثي وحسن سلامة.

وحذّر من تفاقم معاناة الجرحى والمرضى وكبار السن خلال عمليات النقل، في ظل ظروف العربات التي قال إنها لا تراعي احتياجاتهم الصحية والإنسانية، وغياب الرعاية اللازمة.

وأكد أن سياسة النقل والعزل تطال المعتقلات الفلسطينيات أيضا، مشيرا إلى الصحافية بشرى الطويل، التي تواصل إسرائيل عزلها في سجن "أوهلي عوز" بمدينة بئر السبع، بعد نقلها من قسم العزل في سجن "الرملة".

وشدّد النادي على أن هذه الممارسات تشكل جزءا من "منظومة تعذيب ممنهجة" تستهدف استنزاف المعتقلين جسديا ونفسيا، ولا سيما قيادات الحركة الأسيرة، ومحاولة لتصفيتهم بصورة بطيئة.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يقبع في سجون الاحتلال نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.