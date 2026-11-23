أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن عددا من الأسرى في سجن "عوفر" الإسرائيلي فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بسبب سياسات التجويع، المصحوبة بالتعذيب والحرمان من الدواء والإهمال المتعمد، وذلك بعد زيارة محامية الهيئة للأسرى في السجن.

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الإثنين، عن فقدان أسرى عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم داخل سجن "عوفر" الإسرائيلي، بينهم قاصر فقد 26 كيلوغراما بسبب نقص الغذاء والإهمال الطبي وانتشار الأمراض.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الهيئة في تقرير أصدرته عقب زيارة أجرتها محاميتها للسجن، إن الأسرى المرضى في "عوفر" يواجهون ظروفا صحية ومعيشية صعبة، مشيرة إلى أن أجسادهم أنهكها المرض وقلة الغذاء والإهمال الطبي.

وأوضحت أن الأسير أمين قطاش، من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، المعتقل منذ 5 حزيران/ يونيو 2024، فقد نحو 50 كيلوغراما من وزنه، ويعاني اضطرابات في القولون والغدة الدرقية.

وأضافت أن قطاش عانى مرض الجرب لمدة 16 شهرا قبل أن يتعافى منه.

وفي حالة أخرى، أفادت الهيئة بأن الأسير القاصر محمد أبو حمود (15 عاما)، من قرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة، فقد 26 كيلوغراما من وزنه منذ اعتقاله في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأشارت إلى أن أبو حمود يقيم في غرفة تنتشر بين نزلائها أمراض جلدية وفطرية، نتيجة نقص مستلزمات النظافة والرطوبة.

كما ذكرت أن الأسير علي الشويكي، من رام الله، المعتقل منذ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2024، فقد 25 كيلوغراما من وزنه، ويعاني آثار كسر سابق في قدمه تعرض له قبل اعتقاله، ولا يزال بحاجة إلى متابعة طبية.

وأضافت أنه مصاب أيضا بمرض الجرب ويحرم من تلقي العلاج اللازم.

أمراض مزمنة

وفي السياق، قالت الهيئة إن الأسير الإداري محمد حلايقة (63 عاما)، من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، المعتقل منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، يعاني تليفا في الرئتين يسبب له ضيقا في التنفس، إضافة إلى ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم ومرض النقرس.

وأوضحت أن حلايقة يحتاج إلى متابعة طبية وأدوية منتظمة، إلا أن إدارة السجن تعطيه الأدوية مرة واحدة أسبوعيا فقط، ما يزيد صعوبة حالته الصحية ومضاعفات الأمراض التي يعاني منها، خصوصا مع تقدمه في السن.

كما أفادت بأن الأسير محمد أبو ريالة، من مدينة نابلس، المعتقل منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2026، كان يعاني قبل اعتقاله تسارعا في ضربات القلب، ويتناول أدوية لتنظيم النبض بانتظام.

وأضافت أنه لم يخضع لأي فحص طبي منذ اعتقاله، ولم يحصل على الأدوية التي يحتاج إليها.

تجويع وإهمال طبي

وفي ما يتعلق بالأوضاع العامة داخل السجن، نقلت الهيئة عن الأسرى الذين شملتهم الزيارة أنهم يعانون نقص الغذاء والإهمال الطبي وانتشار الأمراض الجلدية، إلى جانب الحرمان من أبسط مقومات الحياة اليومية.

وأضافت أن الأسرى تحدثوا عن انخفاض حاد في أوزانهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة، فضلا عن استمرار اقتحام غرفهم وتفتيشها ومصادرة مقتنياتهم البسيطة.

وبحسب التقرير، يتعمد السجانون فتح نوافذ الغرف مع حلول فصل الشتاء، ما يزيد معاناة الأسرى من البرد ليلا.

وأشارت الهيئة إلى تقليص وقت الاستحمام لجميع نزلاء الغرفة إلى 10 دقائق فقط، بالتزامن مع حرمانهم من مستلزمات النظافة الشخصية.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يقبع في سجون إسرائيل نحو 9,350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وقد أدى ذلك إلى استشهاد العشرات منهم.