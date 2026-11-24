تعاني الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" انتهاكات متصاعدة، تشمل التجويع والاعتداءات الجسدية والتفتيش العاري والإجبار على نزع الحجاب، وحذرت مؤسسات الأسرى من تدهور أوضاعهن الصحية والإنسانية. وحذر نادي الأسير من تهديد حياة آلاف المعتقلين نتيجة التعذيب والتجويع.

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، الثلاثاء، إن إسرائيل تمارس التعذيب والتجويع والتنكيل بأكثر من 9,400 معتقلا داخل سجونها، محذرا من أن حرمانهم من العلاج والعمليات الجراحية هو تهديد حقيقي لحياتهم.

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وجاءت كلمات الزغاري على هامش وقفة أسبوعية شارك فيها عشرات الفلسطينيين أمام مقر مركز بلدنا الثقافي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوة من مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وفصائل فلسطينية، دعما للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقال الزغاري إن الوقفة تأتي في إطار جهود متواصلة لرفع الصوت، وتسليط الضوء على ما يعانيه الأسرى من "عملية انتقامية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف أن أكثر من 9,400 معتقلا فلسطينيا يعانون يوميا، وعلى مدار الساعة، من أنواع مختلفة من التنكيل، ويواجهون "منظومة ممنهجة من التعذيب والتجويع والإذلال والامتهان للكرامة الإنسانية".

وحذر من أن هذه الظروف مجتمعة تمثل "تهديدا حقيقيا لحياة المعتقلين"، في ظل غياب الرقابة الحقوقية والقانونية، وما وصفه بأنه "استفراد الاحتلال بالأسرى".

وأكد أن هذه الانتهاكات تتواصل في ظل تعليمات من الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، قال إنها تستهدف الانتقاص من حقوق الأسرى الفلسطينيين.

وتابع أن ما يعيشه الأسرى من معاناة متواصلة "لم يعد سلوكا فرديا، بقدر ما أصبح نهجا سياسيا وعسكريا"، يهدف إلى مواصلة احتجاز أكبر عدد من الفلسطينيين داخل السجون.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الأسرى المرضى داخل السجون، لافتا إلى أن سياسة التجويع أدت إلى انخفاض كبير في أوزان المعتقلين، إلى جانب عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح أن أسرى مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة أو إجراء عمليات جراحية أو النقل إلى مستشفيات متخصصة، مؤكدا أن عدم الاستجابة لهذه الاحتياجات يهدد حياتهم.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال تستهدف الناشطين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والأسرى المحررين سابقا، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المعتقلين إداريا دون تهمة.

واعتبر الزغاري أن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة "ترقى لأن تكون جرائم بحق الإنسانية".

وطالب الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف "الانتقام الممارس بحق الأسرى".

تصعيد الانتهاكات بحق الأسيرات

وفي ما يخص الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، قالت مؤسسات الأسرى في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إن ما وثقته المؤسسات خلال سلسلة من الزيارات التي أجريت مؤخرا لعدد من الأسيرات يكشف أنهن يواجهن "واحدة من أكثر المراحل خطورة التي رصدتها المؤسسات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية".

وقال البيان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تنفيذ "السياسات والجرائم التي تحولت إلى ممارسات ثابتة وممنهجة، وفي مقدمتها التجويع، والاعتداءات الجسدية، وعمليات القمع المتكررة، والتعذيب بمستوياته وأساليبه المختلفة، والتفتيش العاري الممنهج، والتحرش، وانتهاك الخصوصية والكرامة الإنسانية".

وأضاف أن مصلحة السجون تواصل كذلك "فرض ظروف احتجاز قاسية، تترافق مع الحرمان من العلاج والرعاية الصحية، والتعمد في توفير الظروف التي تسهم في انتشار الأمراض، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، بما يشكل تهديدا مستمرا لصحة الأسيرات وسلامتهن".

وسلط البيان الضوء على "إجبار الأسيرات على نزع الحجاب، تحت ذريعة تنفيذ إجراءات أمنية"، وأكدت أن ذلك يعد "اعتداء مباشرا على كرامتهن وخصوصيتهن وحقوقهن الأساسية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره ’إجراء إداريا أو أمنيا عابرا’، بل يأتي في سياق منظومة أوسع من الانتهاكات التي تستهدف الأسيرات، وتتعمد المساس بكرامتهن الإنسانية، وفرض مزيد من السيطرة والإذلال عليهن".

وقال إن انتهاك الخصوصية المتعمدة يمتد إلى "التوسع في استخدام كاميرات المراقبة والتصوير، بما يحوّل أماكن الاحتجاز إلى فضاءات دائمة لانتهاك الخصوصية، ويضاعف من شعور الأسيرات بانعدام الأمان".

وأضاف أن انتهاكات الخصوصية والحقوق الأساسية "تطال الحقوق الدينية للأسيرات، من خلال فرض ممارسات تمس حريتهن في ممارسة شعائرهن الدينية والالتزام بمعتقداتهن، وفي مقدمتها إجبارهن على نزع الحجاب".

وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكا لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية"، وأنها تدخل "ضمن سياق أوسع من السياسات الرامية إلى إخضاعهن والنيل من كرامتهن وهويتهن وحقوقهن الأساسية".

وأفادت مؤسسات الأسرى بأن حتى اليوم، الثلاثاء، "بلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال (85) أسيرة، بينهن ثلاث طفلات، وأسيرة حامل، وأسيرتان من قطاع غزة".

وأكد البيان أن هذه الحقائق الموثقة والمتكررة تضع المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظومة الأمم المتحدة "أمام مسؤولية تتجاوز إصدار البيانات والتعبير عن القلق وإعادة توثيق الوقائع".

وشدد على أن اكتفاء هذه المؤسسات بالتوثيق والإدانة، دون اتخاذ أي خطوات فعلية لحماية الأسيرات، "يكرّس عمليا واقع الإفلات من العقاب، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة لمواصلة انتهاكاتها دون رادع".

وصرحت مؤسسات الأسرى بمطالبتها المؤسسات الحقوقية والدولية، والهيئات الأممية المختصة بالتحرك العاجل والملموس لـ"وقف الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن ’الدامون’، ووقف جميع الممارسات التي تمس حقوقهن الأساسية، بما فيها إجبارهن على نزع الحجاب".

و"الضغط من أجل إنهاء سياسات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والتفتيش العاري، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأسيرات، وضمان حمايتهن من الاعتداءات والتحرش وسائر أشكال المعاملة المهينة".

وكذلك تطالب بـ"العمل على مساءلة سلطات الاحتلال والمسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وعدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب".