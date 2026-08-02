القدس في تموز: هدم وتهجير والأقصى بقلب التصعيد

كشف تقرير حقوقي عن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في القدس خلال تموز/يوليو، مع تزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتشديد القيود على المقدسيين، إلى جانب استمرار الاعتقالات وعمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات، في ظل مساع لفرض وقائع جديدة في المدينة.

من الأقصى إلى المنازل.. الاحتلال يصعد قبضته على القدس (Getty Images)

وثق مركز معلومات وادي حلوة – القدس، في تقريره الشهري لشهر تموز/يوليو 2026، تصاعد الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، والتي شملت المسجد الأقصى المبارك، والمواطنين المقدسيين وممتلكاتهم، إلى جانب استمرار الاعتقالات والإبعادات وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي.

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وأشار التقرير إلى أن شهر تموز شهد تصعيدا ميدانيا واسعا، تمثل في اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس يهودية علنية داخل ساحاته، إلى جانب إطلاق النار على الفلسطينيين وسقوط شهداء وإصابات، فضلا عن تصاعد اعتداءات المستوطنين، واستمرار سياسة التضييق على السكان المقدسيين.

شهداء وإصابات برصاص الاحتلال

وثق المركز استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال شهر تموز، وإصابة عدد آخر، بينهم أطفال، في حوادث إطلاق نار واقتحامات.

ففي 5 تموز، استشهد الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس.

وأوضح التقرير أن الطفل أصيب أثناء وجوده على سطح نادي المخيم، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بجراحه.

وفي 23 تموز، استشهد خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما)، من ضاحية السلام قرب مخيم شعفاط، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء مروره بالقرب من حاجز المخيم.

وأفاد شهود عيان بأن القوات تركته ينزف على الأرض ومنعت الموجودين من تقديم المساعدة له، قبل أن تحتجز جثمانه.

كما سجل التقرير إصابات بالرصاص، بينها إصابة شاب خلال إطلاق النار على دراجة نارية في منطقة وادي الجوز، وإصابة طفلين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال اقتحام مخيم قلنديا.

الأقصى.. تصعيد في الاقتحامات وفرض الطقوس اليهودية

شهد المسجد الأقصى خلال تموز تصعيدا غير مسبوق في الاقتحامات والانتهاكات، تزامن مع تحركات سياسية ورسمية إسرائيلية هدفت إلى تغيير الوضع القائم في المسجد، خصوصًا خلال ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وبحسب التقرير، تجاوز عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الشهر 9650 مستوطنا، وسط حماية شرطة الاحتلال، التي سمحت بإقامة صلوات وطقوس دينية يهودية علنية وجماعية في عدة مواقع داخل ساحات المسجد، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين.

وبدأ التصعيد بشكل واضح مع افتتاح شهر "آب" العبري، حيث اقتحم المسجد في 15 تموز نحو 677 مستوطنا، وهو من أعلى أعداد المقتحمين في هذه المناسبة، في ظل استعدادات مكثفة لاقتحام ذكرى "خراب الهيكل".

كما شهد الشهر مؤتمرات وتحركات شاركت فيها جماعات "الهيكل" بحضور وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين، تضمنت دعوات لتوسيع الاقتحامات والسماح بإقامة الصلوات والطقوس اليهودية داخل المسجد الأقصى.

وفي 21 تموز، رُصدت كتابة باللون الأحمر على أحد الجدران الحجرية في الساحات الشرقية للمسجد تحمل رمزا عقائديا تستخدمه جماعات "الهيكل"، بالتزامن مع تصاعد التحضيرات للذكرى.

23 تموز.. ذروة التصعيد في الأقصى

بلغ التصعيد ذروته في 23 تموز، خلال ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، حيث اقتحم المسجد الأقصى 4288 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال، في واحدة من أكبر موجات الاقتحام منذ سنوات.

ولم يقتصر التصعيد على أعداد المقتحمين، بل امتد إلى طبيعة الممارسات داخل المسجد، إذ أقامت مجموعات المستوطنين صلوات جماعية في ساحات مختلفة، خاصة قرب قبة الصخرة، تخللها الغناء والرقص والتصفيق وترديد التراتيل الدينية، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.

كما امتدت الطقوس إلى مناطق جديدة داخل المسجد، بينها المنطقة الواقعة بين المصلى القبلي والمصلى المرواني، والأروقة الشرقية والغربية، في وقت تجاوز فيه عدد المستوطنين الموجودين داخل المسجد في وقت واحد ألف شخص.

وشهدت المنطقة الشرقية من المسجد استخداما متزايدا كموقع للصلوات الجماعية، بعد نصب مظلة خصصت لهذه الطقوس، وقراءة نصوص دينية مرتبطة بذكرى "خراب الهيكل".

كما سمحت شرطة الاحتلال بإدخال كتب وكتيبات دينية وأدوات وملابس خاصة بالطقوس اليهودية، بينها "التفلين" و"الطاليت"، إلى جانب رفع أعلام إسرائيلية وأعلام جماعات "الهيكل" عند أبواب المسجد من الخارج.

وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست في الاقتحامات، في مشهد عكس انتقال هذه الممارسات من نشاطات جماعات المستوطنين إلى مشاركة رسمية وسياسية مباشرة.

تقييد وصول الفلسطينيين إلى الأقصى

تزامن تصعيد الاقتحامات مع تشديد القيود على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، حيث منعت سلطات الاحتلال الرجال دون سن 65 عاما من الوصول إليه، وأعادت عشرات المصلين بعد التدقيق في هوياتهم.

كما شددت القيود خلال ساعات النهار، واقتصر السماح بالدخول على كبار السن، فيما أغلقت شرطة الاحتلال عددا من أبواب المسجد، بالتزامن مع تجمعات المستوطنين وأداء الصلوات عند الأبواب الخارجية.

وسبق ذكرى "خراب الهيكل" تنظيم مسيرة ليلية للمستوطنين انطلقت من غرب القدس مرورا بأبواب البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق، حيث أدى آلاف المستوطنين صلواتهم ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وأعلام جماعات "الهيكل".

الأقصى يتحول إلى ساحة لطقوس توراتية ومناسبات شخصية

رصد التقرير توسعا في طبيعة الانتهاكات داخل المسجد الأقصى، إذ لم تعد تقتصر على الصلوات التلمودية، بل امتدت إلى إقامة مناسبات شخصية واجتماعية داخل ساحاته.

وشملت هذه الممارسات تنظيم مراسم خطوبة وتقديم خواتم زواج، والاحتفال ببلوغ الأطفال سن التكليف الديني، إلى جانب طقوس ذات طابع احتفالي، وسط حماية قوات الاحتلال.

واعتبر المركز أن هذه الممارسات تعكس محاولة فرض واقع جديد داخل المسجد، وتحويله إلى مكان لإقامة فعاليات يهودية متنوعة، وليس فقط أداء طقوس دينية محددة.

الاستيلاء على الأراضي والممتلكات

واصلت سلطات الاحتلال خلال تموز إجراءات السيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس، بالتزامن مع تحركات المستوطنين للاستيلاء على عقارات خاصة.

وفي البلدة القديمة، سيطر مستوطنون على عقار عائلة الباشا بعد معركة قضائية استمرت نحو ثماني سنوات، انتهت بإخلاء ست عائلات فلسطينية من المبنى، استنادا إلى ادعاءات تتعلق بملكية يهودية سابقة للعقار قبل عام 1948.

كما سيطر مستوطنون على ساحة تابعة لعقار عائلة الشعباني في بلدة سلوان، تبلغ مساحتها نحو 12 دونما، وبدأوا إجراءات تثبيت السيطرة عليها.

وفي حي البستان بسلوان، وضعت بلدية الاحتلال يدها مؤقتا على أرض تعود لعائلة الطويل تبلغ مساحتها نحو 4.7 دونم، بذريعة تنفيذ أعمال تنظيف وتحويلها إلى مساحة عامة.

كما قررت بلدية الاحتلال مصادرة قطعة أرض في جبل المكبر تبلغ مساحتها نحو ثلاثة دونمات لشق شارع، بعد إجبار عائلة الريماوي على هدم ثلاث شقق سكنية.

إعادة توظيف مطار القدس لخدمة الرواية الإسرائيلية

وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو ورئيس بلدية القدس موشيه ليون، حجر الأساس لما يسمى "مركز التراث" في مبنى مطار القدس التاريخي في قلنديا شمال المدينة.

ويهدف المشروع إلى تحويل مبنى المطار إلى مركز سياحي وثقافي وتعليمي، يتضمن معارض تروج للرواية الإسرائيلية بشأن تاريخ المنطقة والاستيطان في شمال القدس.

ويأتي المشروع ضمن سياسة إعادة توظيف المواقع التاريخية في القدس بما يخدم الرواية الإسرائيلية ويعزز حضورها في المواقع ذات الرمزية الفلسطينية.

اعتداءات المستوطنين واستهداف المؤسسات المقدسية

شهد تموز تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة خلال مسيرة الأعلام، حيث تعرض المواطنون والمركبات والمقابر الإسلامية للاعتداء.

وفي إحدى الحوادث، أغلق مستوطنون مسلحون الطريق الرئيسي بين الطور والصوانة، ومنعوا المركبات من المرور وهددوا السائقين ورشقوا المركبات بالحجارة.

كما تصاعد استهداف المؤسسات المقدسية، حيث اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت مدرسة "دار الأيتام الإسلامية الثانوية" في البلدة القديمة، وحطم لوحة تحمل اسم المدرسة وشعارها، وطالب بإغلاق المؤسسات التي تعتمد المنهاج الفلسطيني.

كما اقتحم مقهى في باب حطة، وطالب بإغلاقه بدعوى ارتباطه بجهات فلسطينية، دون تقديم أدلة على تلك الادعاءات.

اعتقالات وإبعادات متواصلة

وثق مركز معلومات وادي حلوة نحو 200 حالة اعتقال خلال شهر تموز، طالت الأطفال والفتيان والنساء وكبار السن، إضافة إلى حملة هوية الضفة الغربية.

ومن أبرز حالات الاعتقال توقيف مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من داخل المسجد الأقصى عقب خطبة الجمعة، قبل الإفراج عنه بشرط إبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.

كما سجل التقرير 37 قرار إبعاد خلال الشهر، شملت الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومناطق مختلفة في القدس، في إطار سياسة تهدف إلى تقييد حركة الفلسطينيين في المدينة.

هدم وتشريد المقدسيين

واصلت سلطات الاحتلال سياسة الهدم خلال تموز، حيث وثق المركز 19 عملية هدم وتجريف طالت منازل ومنشآت في سلوان وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر.

وأشار التقرير إلى أن 14 عملية هدم نفذها أصحاب المنشآت بأنفسهم تحت ضغط الغرامات الباهظة والتهديدات، ضمن سياسة "الهدم الذاتي القسري".

وأكد المركز أن مجمل هذه الإجراءات خلال شهر تموز يعكس تصعيدا إسرائيليا متواصلًا يهدف إلى تغيير الواقع في القدس، وفرض وقائع جديدة تمس المسجد الأقصى والسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.