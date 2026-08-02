عن ديار خيام الوليد المهجّرة أحدثكم

حفنة من البيوت الحجرية تتوسد سفح تلّ مُطلّ على سهل غاب الحولة... طوى أهل القرية منذ أواسط الثلاثينيات خيام القصب والشعر التي تعوّدوا الإقامة فيها، محوّلينها إلى بيوتٍ من الحجر، دون أن يطووا الخيام من اسم قريتهم: خيام الوليد

"تمردت الدواب علينا وعادت إلى القرية وفاءً لمرابطها في الخيام، في الوقت الذي كان علينا نحن الرباط ببيوتنا، ولم نفعل... كانت الدواب أشجع منّا..."، يقول حسين حسن مصطفى في مقابلة معه على موقع "فلسطين في الذاكرة" عن أيام تهجيرهم من قريتهم "خيام الوليد" في نكبة عام 1948.

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الموقع والتسمية والجوار

إنّ خارطة فلسطين أصغر من أن يقال عن مكانٍ فيها إنه ناءٍ، بَيدَ أنّ ذاكرة فلسطين أوسع وأرحب من خرائطها. ومع ذلك، فقد همّشت ذاكرتنا قرًى وديارًا سبق للجغرافيا أن ضاقت عليها، منها خيام الوليد، القرية التي أمست منسية بعد تهجيرها، ونائية كانت قبل التهجير في موقعها شرق ديار الحولة، عند الحدّ الذي كان يفصل كتف الجليل عن الجولان السوري المحتل، إلى الشمال الشرقي من مدينة صفد وعلى بعد 25 كيلومترا كانت تقع خيام الوليد.

جزء من أراضي القرية، تظهر فيها آثار هدم منازل أهلها بعد النكبة (فلسطين في الذاكرة)

يصعب علينا أن نعرف عن خيام الوليد وتاريخها، فكيف إذا ما أردنا الكتابة عنها؟! لم تكن خيام الوليد قرية مارقة، وإنّما هو الزمن من انصرف مارقًا عنها، وحتى الكتب الموسوعية الفلسطينية الحديثة كانت قد مرت على ذكرها ببضع سطور مرور الكرام. وقد شاء لعدسة كاميرا ما أن تلتقط صورة لخيام الوليد تعود إلى أواسط أربعينيات القرن الماضي، فأظهرت حفنة من البيوت الحجرية تتوسد سفح تلّ مُطلّ على سهل غاب الحولة، بعد أن طوى أهل القرية منذ أواسط الثلاثينيات خيام القصب والشعر التي تعوّدوا الإقامة فيها، محوّلينها إلى بيوتٍ من الحجر، وهم مع ذلك لم يطووا الخيام من اسم قريتهم: "خيام الوليد".

خيام الوليد، وأحيانًا خيام وليد بإسقاط ال التعريف من اسمها. أما عن أصل التسمية، فثمة فيه روايتان: الأولى تنسب اسم القرية إلى مقام وليد، وهو ولي من أولياء الله فيها. والثانية تقول إنّ خالد بن الوليد، الفاتح العربي، قد نصب خيام جيشه فيها وأقام في موقعها في أثناء فتحه لسورية. ومع أنّ الرواية الأولى أكثر معقولية عن تسمية القرية، إلا أنّ الثانية ظلّت الأحبّ على قلب أهالي الخيام وألسنتهم، كُلما سُئلوا عن أصل التسمية وفصلها.

المنظر من موقع قرية خيام الوليد باتجاه سهل الحولة، تظهر المستوطنة التي أقيمت على أراضي القرية (فلسطين في الذاكرة)

كانت خيام الوليد، في موقعها وواقعها، جزءًا من سيرة جوار شيّدته السردية الرعوية للحولة، بعمق هذه الأخيرة الممتدّ ما بين الجليل والجولان وجبل عامل منذ أساطير إله الرعي "بان"، الجدّ المؤسس لمدينة بانياس الجولانية. وأكثر ما جاء على ذلك الجوار قبل نكبة عام 1948 كانت خرائط الاستعمار الأجنبي، منذ عشرينيات القرن العشرين بعد انكسار تركيا؛ بجعلها خيام الوليد فلسطينية، فيما أصبحت "راوية"، الأقرب على خيام الوليد من شرقها، قرية سورية. تمامًا مثلما صارت قرية غرابة فلسطينية، والدرباشية غدت قرية سورية، على حدّي الشريط الحدودي الذي لم يألفه أهل ذلك الجوار قبل جور مساطر المستعمرين عليهم.

إلى الشمال من خيام الوليد على بعد 4 كيلومترات كانت تقع قرية المفتخرة، التي يفصلها عن الخيام أرض الحمرا المشتركة بينهما. فيما كانت الصالحية، القرية الرئة بالنسبة إلى أهالي خيام الوليد تقع غربا، ومنها كان قضاء الحاجيات، وإليها تشحن المنتوجات، وقد تعلم أولاد الخيام فك الحرف في مدرسة الصالحية. أما جنوبا فكان يحيطها سهل غاب الحولة – ما كان يعرف بأراضي امتياز الحولة – وقرية غرابة، وجنوبا من هذا الأخيرة العريفية ثم الدرباشية.

موقع قريه الحمرا ومقابلها أراضي المفتخرة، إلى الشمال من القرية (فلسطين في الذاكرة)

في الاجتماع والأرض والمعاش

لم يكن عدد سكان خيام الوليد يزيد عن الـ400 نفرا حين حلّت النكبة بهم، ومعظم أهالي الخيام انحدروا "من ظهر رجل واحد..." بحسب ما يروي حسين حسن مصطفى في مقابلته. فكان آل كرامة، نسبة إلى عرب الكرامة، أول من خلعوا نعالهم في خيام الوليد بعد أن تركوا مضاربهم عند جسر بنات يعقوب أواسط القرن التاسع عشر، على إثر قتلهم لجابي ضرائب تركي، ليحطوا في الخيام انتصارًا لكرامتهم، بحسب سرديتهم عن قيام قريتهم. غير أنّه كان انتقالًا أشبه بالقول المأثور: "قمنا من تحت الدلف لتحت المزراب"، فأراضي خيام الوليد كانت ملكية، جزء كبير منها يعود إلى آل بوظو أو بوزو، وهي عائلة كردية من دمشق الشام. وإضافة إلى آل كرامة، فقد أقامت في خيام الوليد عائلات أخرى مثل الويزية، والنواعمة، وهذه الأخيرة نسبة إلى قرية الناعمة في الحولة، فيما ظلّ آل كرامة العائلة الأكبر والمؤسسين لخيام الوليد.

لنعد إلى عائلة بوظو أو "بوزو"، التي تملكت نحو 4000 دونمًا من الأرض في خيام الوليد، وقد قاسمت العائلة الشامية أهل الخيام غلالهم ومحاصيلهم مع طلعة البيدر من كل عام، إلى أن سُرّبت الأرض إلى الصندوق القومي اليهودي سنة 1939. "باعها البيك واختفى..."، ظلّ يردد أهالي خيام الوليد إلى ما بعد النكبة عن كيف بدأت نكبة قريتهم مع اختفاء البيك بوظو فجأة، ثم ليفاجئوا في مطلع الأربعينيات بمستوطنين يهود "مش وطنيين"، أي ليسوا من يهود البلاد العرب، يدخلون أرض المصطبة شمالي القرية، ويحملون على أكتافهم ألواحًا من الصفيح التي أسست لمستوطنة "لهفوت هباشان"، التي ستبتلع لاحقًا كل خيام الوليد بعد طرد أهلها منها عام 48. لم يبق في عهدة أهالي خيام الوليد من الأرض بعد أن ابتاع الصهاينة 3,902 دونمًا منها غير 600 دونمًا فقط.

تظهر في الصورة مستوطنة "لهفوت هباشان"، المقامة على أراضي خيام الوليد (فلسطين في الذاكرة)

لم يكن في خيام الوليد جامع يجمع الناس للصلاة، ولا مدرسة تلم أولادهم للقراءة والكتابة! ومع ذلك، كان أبو القاسم الذي جاء من غور بيسان ليعمل حرّاثًا في أرض القاضي، يقول حسين مصطفى: هو نفسه من ظلَّ يرفع الأذان في خيام الوليد، من على ظهر أي صخرة مشرئبة يصادفها. فيما ظلت القراءة والكتابة عملًا متصلًا بشيوخ الكتّاب، الذين توافدوا على الخيام بما كان يُعرف بـ "الحمدولة"، حملة وجدانية – اجتماعية، كانت من أشهر طقوس شيخ الكتّاب الموسمية في خيام الوليد. يحملُ الشيخ فيها قصاصات من الورق أو ورق الشجر، مكتوب عليها آيات من سورة "الحمدة" (الفاتحة) القرآنية ومن هنا اسمها الحمدولة، يطوف بها بيوت القرية مقدمًا إياها إلى أهلها، مقابل حفنة من الملح أو صاع من القمح. كما كانت الإكرامية التي يقدمها أهالي الأولاد إلى شيخ كتّابهم تسمى "حمدولة" أيضًا. شيخ الكتّاب، كان أكثر ما يطمح إليه الأهل لتعليم أولادهم فك الحرف على يديه، وإذا ما طمع بعضهم بأكثر من ذلك، أرسلوا أولادهم إلى مدرسة قرية الصالحية.

كانت معالم خيام الوليد مشتقة من عوالم المكان الطبيعية والبيئية المحيطة، منها وادي قمران الذي يمر من جنوب القرية وتنبع فيه عين ماء قمران، ووادي المصطبة شمالًا تنبع فيه عين رصيّف. وخيام الوليد ظلّت أم عيون الماء الفوّار، مشرب الناس ومسقى الأنعام على مدار العام، مثل: عين ذيبة داخل القرية، وعين الطاحونة هي نفسها التي كانت تسمى أيضًا عين الجواريس، وكذلك عين البيضا، وعين النخلة، ومنها عين البردية بمائها البارد الذي كما لو كان يحمل السلام قادمًا من جبل الشيخ، وجاريًا عبر سهل الحولة مرورًا بالخيام. وفي القرية مقامان: مقام الشيخ محمود في جنوبي الخيام، ومقام الشيخ غيّاظة غربي البلد على طريق الصالحية.

لم يرَ أهل خيام الوليد بالماء المتبرّك مستنقعًا، كما نظر إليه خطاب الطب الاستعماري الحديث، وإنّما رأوه بِرَكًا لا يخلو ماؤها من بَرَكةٍ ما، فبِركة "الخان" الواقعة عند رأس أرض غاب الحولة جنوبي القرية كانت مهجعًا للجاموس يبرُكُ فيها، ويرفدها بالماء نهر "البحصاصة"، وهو جدول اعتبره أهالي الخيام نهرًا، وعلى ضفته تعودت نساء القرية غسل الثياب. و"النزنازة" بِركة أخرى كانت تقع غربي القرية، وقد تحاشاها أهل الخيام لأنّ عشبًا كان ينمو على وجه الماء فيها، مموهةً كل ما هب ودب. ومع ذلك، ظلت خيام الوليد حتى ثلاثينيات القرن الماضي تدفعُ من لحم أبنائها قرابين، بسبب الماء المتبرّك الذي ظلَّ مبعثًا للأمراض السارية، وقد أشار الكاتب الراحل، جميل عرفات، في كتابه التذكاري بعنوان "من ذاكرة الوطن" إلى سيرة فواجع ومواجع أهالي خيام الوليد مع المرض الساري.

أجيال وُلدت في خيام الوليد وماتت دون أن تدوس أرجلها طريقًا معبدًا بالإسفلت، فكل الطرق من الخيام وإليها كانت ترابية وظلّت على تلك الحال حتى النكبة. وتربة أرض البلد سمراء، خصوصًا أرض الغاب التي كانت سهلية "مكوية كوي" بعاميّة أهالي القرية. كانت أرض غاب الحولة منبت كل أصناف الحبوب والمقاثي والقطان، التي داوم أهل الخيام على زرعها حتى عام اقتلاعهم في أيار/ مايو 1948.