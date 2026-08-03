تصعيد استيطاني واسع في الضفة: 2256 اعتداء خلال تموز

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة خلال تموز، مع تسجيل أكثر من ألفي اعتداء شملت أعمال هدم ومصادرة أراضٍ وتوسعًا استيطانيًا، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز/يوليو الماضي 2256 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، في استمرار للتصعيد الميداني وسياسة فرض السيطرة على الأرض.

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وأوضح شعبان، في التقرير الشهري للهيئة حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن جيش الاحتلال نفذ 1458 اعتداء، فيما ارتكب المستوطنون 798 اعتداء، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس تكاملًا بين القوة العسكرية واعتداءات المستوطنين، حيث يوفر الاحتلال الحماية والإسناد اللازمين لتوسيع نطاق الانتهاكات وتحويلها إلى وقائع ثابتة.

وبين التقرير أن الاعتداءات تركزت بشكل خاص في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170 اعتداء، حيث سجلت هذه المحافظات الخمس وحدها 1052 اعتداءً، أي ما يقارب 47% من إجمالي الاعتداءات خلال الشهر.

وأشار شعبان إلى أن خطورة هذه الاعتداءات لا تقتصر على تعدد أشكالها، بل تكمن في كونها جزءا من منظومة متكاملة تستهدف مقومات الوجود الفلسطيني، من خلال العنف المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الأراضي، ومنع الوصول إليها، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، إلى جانب إغلاق مساحات واسعة تحت ذرائع أمنية وتحويلها إلى مناطق يصعب على أصحابها الوصول إليها.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت خلال تموز 798 اعتداء، وهو رقم وصفته الهيئة بأنه غير مسبوق، موضحا أنها تركزت في محافظات نابلس بواقع 228 اعتداء، والخليل بـ212، ورام الله والبيرة بـ153 اعتداء، فيما بلغ مجموع اعتداءاتهم منذ بداية عام 2026 نحو 4286 اعتداء.

وأوضح أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين خلال الشهر الماضي في محافظتي نابلس ورام الله، بينهم الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عاما) من قرية المغير، إضافة إلى عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاما) وأحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاما)، اللذين استشهدا خلال هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير، إلى جانب أربعة شهداء خلال هجوم على أطراف قرية تل غرب نابلس.

وأكدت الهيئة أن سقوط ستة شهداء خلال هجومين جماعيين في أقل من أسبوع يعكس تحول اعتداءات المستوطنين من استهداف الأراضي والممتلكات إلى هجمات مباشرة على حياة الفلسطينيين، في ظل ما وصفته باستمرار الحماية والإفلات من المحاسبة.

وبيّن التقرير أن المستوطنين نفذوا 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي، و23 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات فلسطينية، كما تسببوا، بمساندة جيش الاحتلال، في اقتلاع وتخريب وتسميم 5027 شجرة، بينها 3241 شجرة زيتون، تركزت في محافظات الخليل وجنين وقلقيلية وطوباس ونابلس.

محاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة

ولفت شعبان إلى أن المستوطنين حاولوا منذ مطلع تموز إقامة 29 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وتوزعت هذه المحاولات على تسع محافظات، تصدرتها نابلس بثماني بؤر، تلتها رام الله والبيرة بخمس، والخليل بأربع، وسلفيت والقدس بثلاث لكل منهما، إضافة إلى محاولتين في كل من جنين وبيت لحم، ومحاولة واحدة في طوباس وقلقيلية.

وأكد أن هذا الانتشار يعكس سياسة منظمة لا تقتصر على مبادرات فردية، بل تقوم على استخدام المستوطنين كأداة ميدانية لفرض وقائع جديدة، تتولى سلطات الاحتلال لاحقا تثبيتها عبر الإجراءات القانونية والإدارية.

الاستيلاء على مئات الدونمات وهدم المنشآت

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز 33 أمرا عسكريا، بينها 31 أمر وضع يد جديدا استهدفت 830.917 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، إضافة إلى أوامر لتعديل حدود أوامر سابقة.

وتصدرت طوباس قائمة المناطق المستهدفة من حيث المساحة بـ497.862 دونما، تلتها جنين بـ199.824 دونمًا، ثم رام الله والبيرة بـ114.350 دونمًا.

وأشار شعبان إلى أن معظم هذه الأوامر ارتبطت بشق وتوسيع طرق عسكرية وأمنية، حيث خصص 28 أمرا لهذا الغرض، مستهدفة نحو 792 دونمًا، بما يزيد على 95% من إجمالي الأراضي الموضوعة تحت اليد.

وفي ملف الهدم، أوضح أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز 80 عملية هدم طالت 165 منشأة فلسطينية، بينها 80 منزلا مأهولا، و8 منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، و11 مصدر رزق، فيما وزعت 34 إخطارا جديدا بالهدم.

توسع استيطاني عبر المخططات الهيكلية

وبين التقرير أن الجهات التخطيطية الإسرائيلية درست خلال الشهر الماضي 26 مخططًا هيكليًا لتوسعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بهدف بناء 1128 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 1172 دونما.

وأشار إلى أن أبرز هذه المخططات شمل توسعة مستوطنة "مافو دوتان" في محافظة جنين، عبر بناء 455 وحدة استيطانية على مساحة 539 دونما، إضافة إلى مخطط لتوسعة مستوطنة "أساعيل" في الخليل بـ342 وحدة على مساحة 330 دونما، ومخطط لتوسعة مستوطنة "بيت حجاي" بـ225 وحدة على مساحة 189 دونما.

وأكدت الهيئة أن مجمل هذه الإجراءات، من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنشآت، وتوسيع المستوطنات، تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وتقويض إمكانية بقاء الفلسطينيين، عبر إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية.