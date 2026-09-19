تقرير: حصيلة أسبوع من انتهاكات الاحتلال بالضفة

تتصاعد وتيرة النشاطات الاستيطانية بعدد من المشاريع والمخططات الجديدة، من ضمنها، فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية بمشروع (E1)، بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بتاريخ 25 تشرين الأول المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع.

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وفي الانتهاكات الأسبوعية، عن الفترة من 2026.9.12 حتى 2026.9.18، التي رصدها "تقرير الاستيطان الأسبوعي" الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد جاءت على النحو التالي:

القدس: أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي قرية بيت إكسا شمال غربي القدس في منطقة خربة العلاونة وهي الثانية في القرية خلال أربعة أشهر، حيث شرعت في وضع منشآت وتجهيزات في المنطقة، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على أراضي القرية.

وفي منطقة عُرقان شريقة ببلدة مخماس اعتدى أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بعد أن أقدم على قصّ السياج المحيط بإحدى الأراضي، وإدخال أغنامه لرعيها داخل الأرض المزروعة بأشجار الزيتون وبسحب المياه من أحد آبار المنطقة وإلقائها على الأرض، في اعتداء يستهدف أراضي المواطنين ومصادر مياههم وممتلكاتهم. وفي تجمع بئر المسكوب البدوي شرق القدس اقتحم المستوطنون بئر مياه وألقوا مواد وأجسام غير معروفة فيه، ما يهدد بتلوث مصدر المياه الذي يعتمد عليه أهالي التجمع والتجمعات البدوية المحيطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسقاية مواشيهم، فيما جرفت قوات الاحتلال أراض في بلدة حزما، في منطقة طبلاس جنوب البلدة، لصالح شق طرق لأغراض عسكرية، كما هدمت 8 بركسات، وجرفت أراضي في البلدة تخللها اقتلاع عدد من أشجار الزيتون، وتدمير أنظمة للطاقة الشمسية. وفي بلدة بيت حنينا، في حي الأشقرية هدمت قوات الاحتلال منزلين لعائلتي، أبو ميالة وعلقم. كماوزعت إخطارات هدم على عدة محال ومبانٍ سكنية في منطقة قلنديا شملت عددًا من المحلات التجارية والعمارات السكنية في شارع المطار شمالي القدس، بحجة عدم الترخيص.

الخليل: أقدم مستوطنون على قطع وإحراق كابل الكهرباء المغذي لمنطقة واد الرخيم قرب بلدة يطا جنوب المحافظة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، فيما أحرق آخرون من مستوطنة "حافات معون" مسكنًا وغرفة زراعية للمواطن خليل شحدة ربعي، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين، في قرية التوانة بمسافر يطا، وفي منطقة الدقيقة الواقعة أقصى جنوب شرق الخليل، شرعت مجموعات من المستوطنين بشق طرق استيطانية جديدة بهدف تسهيل الوصول إلى البؤر الاستيطانية بالمنطقة والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي والآبار الرعوية، مع منع الأهالي من الوصول إليها، كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن عيسى مسعف وعائلته على إخلاء مسكنهم ومغادرته في منطقة حوارة شرق علمًا أنها كانت قد طردتها من المكان قبل يومين، عقب محاولات مستوطنين السيطرة على المسكن خلال الأيام الماضية.

بيت لحم: أصيب المسن أبو رمزي خليف وزوجته برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهما في قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، حيث هاجم المستوطنون منزلاً قرب إسكان الجامعة، واعتدوا على سكانه، ما أدى إلى إصابة المسن وزوجته، فيما اقتلع آخرون أسلاكًا شائكة تحيط بأراضٍ في قرية الرشايدة شرقا بمنطقة بنية صهبة شمال الرشايدة، بين الرشايدة ومستوطنة "معالي عاموس" وتعود لمواطنين من الرشايدة والتعامرة.

رام الله: أطلق مستوطنون النار على مواطنين في المغيّر بعد محاولة المواطنين صد هجوم للمستوطنين استهدف مزرعة دواجن شرق القرية، وحاول الأهالي منعهم، فأطلق المستوطنون النار تجاههم، واندلعت المواجهات، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لتفريق الأهالي بالغاز المسيل للدموع وحماية المستوطنين.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنان من المغيّر إثر اعتداء مستوطنين عليهما على طريق المعرجات الواصل بين رام الله وأريحا. وفي اعتداء آخر جرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في المنطقتين الشرقية والغربية من قرية المغير وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المستوطنين خلال هجومهم على القرية. وفي منطقة الزرقاء بقرية بيتللو غرب مدينة رام الله أصيب شاب بجروح متفرقة، جراء اعتداء مسلّح نفذه مستوطنون عليه ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض نُقل إثرها لتلقي العلاج.

وفي قرية أم صفا، شرع مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية في وادي الزيتون، وفي بلدة المزرعة الغربية، جرف مستوطنون أراضي زراعية، فيما سرق آخرون نحو 300 رأس غنم وحصانًا من مزرعة المواطن يوسف فواز عواودة، في منطقة الحيان ببلدة دير دبوان.

وفي قرية عين يبرود المجاورة، أطلق مستوطنون أغنامًا للرعي قرب منازل المواطنين، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردوهم، تلا ذلك اقتحام قوة من جيش الاحتلال للقرية لتأمين انسحاب المستوطنين. كما هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية برقا وأضرمت النيران في عدد من المنشآت.

وفي قرية كفر مالك واصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية على تل العاصورحيث واصلوا أعمال التجريف وإقامة منشآت جديدة لتوسيع البؤرة الاستيطانية.

وفي بلدة نعلين شق مستوطنون طريقًا استيطانيًا جديدًا، في منطقة زبدة غربًا، على مساحة تُقدّر بـ70 دونمًا مزروعة بأشجار الزيتون، لصالح إقامة بؤرة استيطانية جديدة محاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري.

وبالقرب من قرية دير غسانة اعتدى مستوطنون على شاب بالضرب المبرح.خلال وجوده في منطقة الجيز، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة.

نابلس: هاجم عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الظهرة في بلدة بيتا وسهل الحارة التحتا وسرقوا عددًا من رؤوس الأغنام، فيما أضرم آخرون النار في سهل بلدة بيت فوريك، بالقرب من الحاجز العسكري الذي تنصبه قوات الاحتلال على أراضي البلدة، ما أدى إلى احتراق محاصيل وإلحاق خسائر بمزارعي البلدة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من الأراضي المستهدفة.

وفي قرية بورين حطم مستوطنون أعمدة كهرباء في ضاحية بورين الجديدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمنطقة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المستمرة على ممتلكات المواطنين.

سلفيت: هاجم مستوطنون منازل مواطنين في قرية ياسوف، في منطقة النصبة شرق القرية، فيما أصيب مواطنان هما، محمد درويش ونشأت إشتية، من مدينة سلفيت بجروح ورضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء وجودهما في أرضهما الزراعية في منطقة واد الشاعر.

وفي المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط، شرعت قوات الاحتلال بهدم تجمع رعوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيًا منذ أكثر من 20 عامًا، علمًا أن سكان التجمع يملكون نحو 1000 رأس من الأغنام، ما يهدد مصادر رزق العائلات المقيمة فيه، وسط مخاوف من تهجيرها وإفراغ المنطقة من سكانها، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي البلدة.

جنين: قال رئيس مجلس قروي فقوعة، بركات العمري، إن مجموعة من المستوطنين شرعت في رعي مواشيها في أراضي المواطنين بالبلدة، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم ومحاولة منعهم من الاعتداء على الأراضي، لتتدخل قوات الاحتلال وتطلق الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في القدم.

وفي بلدة دير أبو ضعيف رفع مستوطنون، أعلام الاحتلال على منزل المواطن فراس محمد لافي عليات، وهو قيد الإنشاء، ويتكون من طابقين، وكان قد تلقى إخطارًا بالهدم قبل نحو أربعة أيام، علمًا أن المنزل يقع على الجبل المقابل لمستوطنة "جانيم" التي عاد إليها المستوطنون الشهر الماضي.

الأغوار: أتلف مستوطنون محاصيل وقطعوا شبكة ري في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس واعتدوا على محصول زعتر، وأزالوا سياجًا وسرقوه، ودمروا شبكات ري تغذي محصول المواطن جهاد مساعيد.