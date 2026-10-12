تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة والقدس واستهداف متزايد لموسم الزيتون

يتفاقم الضغط على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع اتساع الاعتداءات التي تستهدف أراضيهم ومصادر رزقهم خلال موسم الزيتون، في ظل خسائر زراعية متزايدة وقيود تحول دون وصول كثيرين إلى حقولهم وجني محاصيلهم.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الإثنين، تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، شمل سرقة محاصيل الزيتون، والاعتداء على المزارعين، وقطع الكهرباء، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم لقطف الثمار، بالتزامن مع اقتلاع قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المعمّرة جنوب نابلس.

اعتداءات على المزارعين وسرقة محاصيل الزيتون

في محافظة نابلس، قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي قرية برقة شمال غربي المدينة، للمرة الخامسة خلال أكثر من شهرين، في خطوة تستهدف التضييق على الفلسطينيين في المنطقة.

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وقال مسؤول الدفاع عن أراضي المسعودية، ذياب حجي، إن المنطقة تتعرض لاعتداءات ممنهجة تصاعدت بصورة ملحوظة عقب إقامة بؤرة استيطانية بالقرب منها.

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، أُصيب فلسطيني بجروح جراء اعتداء مستوطنين بالحجارة على المزارعين، خلال هجوم تخلله منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون في الأراضي المستهدفة، وسط تصاعد الاعتداءات على المزارعين خلال الموسم الحالي.

كما سرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، فيما اقتحم آخرون أراضي زراعية في قرية برقا شرق المدينة. وفي جنوب نابلس، منع مستوطنون وقوات الاحتلال أهالي قرية عورتا من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.

اقتلاع عشرات الأشجار المعمرة جنوب نابلس

وفي اعتداء آخر على الأراضي الزراعية، اقتلعت قوات الاحتلال، الإثنين، عشرات أشجار الزيتون المعمّرة في منطقة "السور"، الواقعة شرق قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن عملية الاقتلاع تستهدف أشجارا وأراضي زراعية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تلحق خسائر مباشرة بأصحاب الأراضي، نظرا إلى القيمة الاقتصادية والبيئية والتاريخية للأشجار، فضلا عن اعتماد عائلات فلسطينية على محصول الزيتون مصدرا أساسيا للرزق.

وحذرت المنظمة من تداعيات استمرار استهداف الأشجار والأراضي الزراعية على حقوق أصحابها وسبل عيشهم، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تطال المزارعين منذ بداية موسم القطاف.

اقتحام الأقصى وتوسع استيطاني في بيت لحم والخليل

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تمثلت في "الانبطاح الجماعي" بالمنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما وثق أحد جنودها هذه الممارسات.

وفي سياق التوسع الاستيطاني، نقل مستوطنون كرفانات جديدة إلى منطقة أبو زعرور شرق قرية المنيا جنوب بيت لحم، في خطوة تندرج ضمن التحركات الاستيطانية في المنطقة.

أما في خربة أقواويس بمسافر يطا جنوب الخليل، فأطلق مستوطنون أغنامهم في ساحة مسكن المواطن نائل النعامين، في اعتداء جديد على ممتلكات الفلسطينيين ومساكنهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أقدم مستوطنون على تسميم أغنامهم، وفق ما ورد في المعطيات المحلية، في خطوة اتُّخذت ذريعة لاستهداف قرية المغير شمال شرقي رام الله وتنفيذ اعتداءات جديدة فيها.

مئات الاعتداءات وخسائر واسعة في الأشجار

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم الزيتون، الذي يشهد سنويا مواجهات وقيوداً تحول دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب سرقة المحاصيل وتخريب الأشجار والممتلكات.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد سجلت خلال أيلول/سبتمبر الماضي 647 اعتداءً نفذها مستوطنون في الضفة الغربية والقدس، ضمن 2051 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأسفرت اعتداءات المستوطنين عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإلحاق أضرار مباشرة بـ88 مواطنا، فضلا عن تخريب واقتلاع 14 ألفا و600 شجرة، بينها 9334 شجرة زيتون.

وبحسب معطيات وزارة الزراعة الفلسطينية حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، تضررت 98 ألفا و293 شجرة زيتون في الضفة الغربية، فيما تجاوزت الخسائر المباشرة لمحصول الزيتون 66.5 مليون دولار.

ويعد موسم الزيتون أحد أهم المواسم الزراعية في فلسطين، إذ تعتمد عليه آلاف العائلات في تأمين دخلها السنوي، غير أن الاعتداءات المتكررة وقيود الوصول إلى الأراضي تهدد المحصول وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المزارعين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في جني ثمارهم بأمان.