22 عاما على رحيل عرفات.. لغز لم تكشفه التحقيقات

بعد 22 عاما على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لا تزال وفاته محاطة بالغموض، رغم الفحوص الدولية والتحقيقات القضائية التي فتحت على مدار سنوات، إذ لم تنجح النتائج المتضاربة في حسم فرضية التسميم أو تحديد الأسباب الحقيقية لوفاته.

تحل، الأربعاء، الذكرى السنوية الـ22 لرحيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، المعروف بـ"أبو عمار"، الذي توفي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، داخل مستشفى بيرسي العسكري في ضاحية كلامار الفرنسية، بعد أسابيع من تدهور صحي مفاجئ وغامض، خلال فترة حصاره في مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة" بمدينة رام الله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبعد أكثر من عقدين على وفاته، لا تزال ملابسات رحيل عرفات تثير تساؤلات واسعة، في ظل غياب تفسير طبي نهائي للحالة التي أدت إلى وفاته، وتباين نتائج الفحوص الدولية التي أجريت على رفاته، فضلا عن عدم تمكن التحقيقات القضائية الفلسطينية والفرنسية من تحديد سبب الوفاة بصورة قاطعة أو الكشف عن المسؤولين عنها.

وتعود فصول القضية إلى السنوات الأخيرة من حياة عرفات، حين فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ومنعته من مغادرته، وسط تهديدات إسرائيلية متكررة بإبعاده أو اعتقاله، وتصاعد الضغوط السياسية والعسكرية عليه.

وفي آذار/مارس 2002، شددت قوات الاحتلال حصارها العسكري على مقر الرئاسة خلال عملية "السور الواقي"، ودمرت أجزاء واسعة من مبانيه، وأحكمت الطوق على المكان، ليبقى عرفات محاصرا داخل المقاطعة لأكثر من عامين، تقلصت خلالها مساحة تحركه إلى مبان محدودة، محاطا بعدد من مساعديه وحراسه.

ورغم ظروف الحصار، واصل عرفات ممارسة مهامه السياسية واستقبال الوفود وإجراء الاتصالات، متمسكا بالبقاء في الأراضي الفلسطينية ورافضا مغادرتها.

وتحولت صورته بالكوفية الفلسطينية والزي العسكري داخل المقر المحاصر إلى أحد أبرز الرموز السياسية الفلسطينية في تلك المرحلة.

تدهور صحي مفاجئ ونهاية غامضة

في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طرأ تدهور مفاجئ على الحالة الصحية لعرفات، بعدما عانى من الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، قبل أن تظهر اضطرابات خطيرة في مكونات الدم، أبرزها انخفاض عدد الصفائح الدموية ومشكلات في عملية التخثر.

وأمام غموض الحالة، استعان الفريق الطبي الفلسطيني بأطباء من مصر وتونس، إلى جانب طواقم طبية أخرى، لمحاولة تحديد طبيعة المرض، إلا أن الفحوص لم تفضِ إلى تشخيص حاسم يفسر التدهور المتسارع في وضعه الصحي.

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، غادر عرفات مقر المقاطعة للمرة الأخيرة، على متن مروحية أردنية نقلته إلى العاصمة عمّان، ومنها إلى فرنسا، حيث أُدخل مستشفى بيرسي العسكري في كلامار لاستكمال العلاج.

ومع استمرار تدهور حالته، دخل في غيبوبة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يعلن الأطباء وفاته في 11 من الشهر ذاته، عن عمر ناهز 75 عاما.

وأشارت التقارير الطبية إلى إصابته بنزيف دماغي حاد واضطرابات شديدة في تخثر الدم، لكنها لم تحدد المرض أو العامل الذي تسبب في تلك المضاعفات.

كما لم يجر تشريح لجثمانه عقب الوفاة، الأمر الذي زاد من صعوبة تحديد السبب الأصلي للمرض، وأبقى احتمالات متعددة مفتوحة بشأن ملابسات رحيله.

البولونيوم يعيد القضية إلى الواجهة

ظل ملف وفاة عرفات محاطا بالشكوك، إلى أن أعادت "الجزيرة" فتحه في تموز/يوليو 2012، من خلال تحقيق استقصائي استند إلى فحص مقتنيات شخصية وملابس احتفظت بها زوجته سهى عرفات، وأُرسلت إلى معهد الفيزياء الإشعاعية في مدينة لوزان السويسرية.

وأظهرت نتائج الفحوص وجود آثار غير طبيعية من مادة البولونيوم-210 المشعة في بعض المقتنيات التي احتوت على آثار بيولوجية من جسد عرفات، ما أثار شبهات بشأن احتمال تعرضه للتسميم بهذه المادة شديدة السمية.

وعلى إثر ذلك، تقدمت سهى عرفات في 31 تموز/يوليو 2012 بشكوى أمام القضاء الفرنسي، طالبت فيها بفتح تحقيق في احتمال اغتيال زوجها، لتتحول القضية إلى مسار قضائي جنائي رسمي.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، فتح ضريح عرفات داخل مقر المقاطعة في رام الله، بعد نحو ثماني سنوات على دفنه، وأخذت فرق خبراء من فرنسا وسويسرا وروسيا عينات من رفاته، لإخضاعها لفحوص جنائية وإشعاعية مستقلة.

وشاركت ثلاثة فرق دولية في تحليل العينات، وسط ترقب فلسطيني ودولي لمعرفة ما إذا كانت النتائج ستقدم دليلا علميا يحسم فرضية التسميم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعلن الفريق السويسري نتائج دراسته، مشيرا إلى العثور على مستويات مرتفعة من البولونيوم-210 والرصاص-210 في بعض عينات العظام، وخلص إلى أن النتائج تقدم دعما متوسطا لفرضية تعرض عرفات للتسميم بالبولونيوم.

لكن الفريق لم يجزم بأن المادة المشعة كانت السبب المباشر للوفاة، في ظل قيود علمية مرتبطة بمرور سنوات طويلة على الوفاة والتغيرات التي طرأت على العينات.

في المقابل، لم تدعم النتائج الفرنسية فرضية التسميم، واعتبرت أن مستويات المواد المشعة المكتشفة يمكن تفسيرها بعوامل بيئية، فيما لم تثبت النتائج الروسية تعرض عرفات لجرعة قاتلة من البولونيوم.

وبذلك، انتهت الفحوص الدولية إلى نتائج متباينة؛ إذ دعمت الدراسة السويسرية فرضية التسميم بدرجة متوسطة، بينما لم تؤيدها النتائج الفرنسية والروسية، دون التوصل إلى إجماع علمي يحسم سبب الوفاة.

القضاء الفرنسي يغلق التحقيق

بالتوازي مع الفحوص العلمية، واصل القضاء الفرنسي التحقيق في الشكوى المقدمة من سهى عرفات، وشملت الإجراءات مراجعة التقارير الطبية والجنائية، والاستماع إلى الخبراء، وفحص نتائج المختبرات.

وفي عام 2015، قرر قضاة التحقيق الفرنسيون إغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تعرض عرفات للاغتيال باستخدام البولونيوم، دون توجيه اتهامات إلى أي جهة أو شخص.

ولم تتوقف عائلة عرفات عند هذا القرار، إذ طعنت في إغلاق التحقيق، مطالبة باستكمال الإجراءات وإعادة النظر في نتائج الخبرات الطبية والجنائية.

وفي حزيران/يونيو 2016، أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية قرار إغلاق التحقيق، ورفضت طلبات استكمال الإجراءات، معتبرة أن الأدلة المتاحة لا تثبت وقوع جريمة اغتيال أو تدخل طرف ثالث تسبب في الوفاة.

كما لجأت سهى عرفات وابنتها زهوة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2017، للطعن في مسار التحقيق الفرنسي، إلا أن المحكمة رفضت الشكوى في تموز/يوليو 2021، معتبرة أن الإجراءات القضائية الفرنسية لم تنتهك حقهما في محاكمة عادلة، دون أن تقرر إعادة فتح التحقيق.

التحقيق الفلسطيني.. أسئلة بلا إجابات نهائية

على المستوى الفلسطيني، لم يتوقف الملف عند نتائج الفحوص الدولية والتحقيقات الفرنسية، إذ شُكلت لجان رسمية لمتابعة ظروف وفاة عرفات، وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بأيامه الأخيرة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، عرضت لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها الحكومة الفلسطينية نتائجها الأولية، بعد دراسة التقارير الطبية الفرنسية والفلسطينية والاستعانة بخبراء وأطباء مختصين.

وخلص التقرير إلى أن الوفاة نتجت عن نزيف دماغي، لكنه أشار إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد مرض أو سبب معروف يفسر الحالة السريرية التي أدت إلى الوفاة، داعيا إلى مواصلة التحقيق وإبقاء الملف مفتوحا حتى الوصول إلى الحقيقة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، تشكلت لجنة التحقيق الوطنية برئاسة اللواء توفيق الطيراوي، لمتابعة ملابسات الوفاة وجمع المعلومات والأدلة، والاستماع إلى الشخصيات التي كانت على صلة بالأيام الأخيرة من حياة الرئيس الراحل.

وخلال السنوات اللاحقة، أكدت اللجنة استمرار عملها وعدم توصلها إلى نتائج نهائية تحسم القضية.

وفي آب/أغسطس 2022، أصدر الطيراوي بيانا نفى فيه صحة معلومات جرى تداولها بشأن امتلاك جهات أو أشخاص معلومات حصرية وسرية عن المتورطين في اغتيال عرفات، مؤكدا أن اللجنة لم تنته من التحقيق، ولم تتوصل بعد إلى نتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة بشأن القضية.

وكان الطيراوي قد أشار، في بيان، إلى تعرض وثائق ومحاضر مرتبطة بالتحقيق للقرصنة والتسريب، وشدد على سريتها حفاظاً على سلامة التحقيق وضمان الوصول إلى الحقيقة.

إرث سياسي وملف مفتوح

ارتبط اسم ياسر عرفات بمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، منذ تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولا إلى عودته إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994، وتوليه رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبعد إعلان وفاته في فرنسا، نقل جثمانه إلى القاهرة، حيث أقيمت له مراسم جنازة رسمية وعسكرية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بمشاركة قادة ومسؤولين عرب ودوليين، قبل نقله إلى رام الله وتشييعه في مقر المقاطعة، حيث ووري الثرى في ضريح أُعد خصيصا له.

وبعد 22 عاما على رحيله، لا تزال قضية وفاة عرفات واحدة من أكثر الملفات غموضا في التاريخ الفلسطيني الحديث؛ فالفحوص السويسرية قدمت مؤشرات دعمت احتمال تعرضه للتسميم بالبولونيوم، في حين لم تؤيد النتائج الفرنسية والروسية هذه الفرضية، بينما أغلق القضاء الفرنسي التحقيق دون تحديد سبب الوفاة أو الكشف عن مسؤولين عنها.

وفي المقابل، لم تعلن لجنة التحقيق الفلسطينية حتى الآن نتائج نهائية تحسم القضية، رغم مرور سنوات طويلة على تشكيلها وجمعها الوثائق والإفادات ومراجعتها للملابسات الطبية والسياسية المحيطة بالأيام الأخيرة من حياة عرفات.

وهكذا، يبقى رحيل أبو عمار لغزا لم تفلح التحقيقات والفحوص الدولية في فك خيوطه، فيما لا تزال الأسئلة بشأن طبيعة المرض الذي أصابه، واحتمال تعرضه للتسميم، والجهة التي تقف وراء وفاته، تنتظر إجابات لم تظهر بعد.