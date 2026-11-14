تقرير: حصيلة أسبوع من انتهاكات الاحتلال بالضفة

سلسلة من اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي شملت هدم منازل وإخطارات بالهدم والاستيلاء على أراضٍ ومعدات زراعية إلى جانب الاعتداء على المزارعين وسرقة محاصيل الزيتون، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، سلسلة من اعتداءات المستوطنين وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، شملت هدم منازل وإخطارات بالهدم، والاستيلاء على أراضٍ ومعدات زراعية، إلى جانب الاعتداء على المزارعين وسرقة محاصيل الزيتون، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

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وفي تفاصيل الانتهاكات، عن الفترة من 2026.11.7 حتى 2026.11.13، التي رصدها "تقرير الاستيطان الأسبوعي" الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد جاءت على النحو التالي:

القدس: أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربع منشآت سكنية وزراعية في تجمع أبو النوار البدوي قرب العيزرية، بعد أيام من إخطارها بإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى التجمع ومنطقتي الوادي الأعوج والمنطار.

كما هاجم مستوطنون منازل في تجمع بدوي بمنطقة التبنة قرب الخان الأحمر، ورشقوا السكان بالحجارة قبل أن يتصدى لهم الأهالي. واقتحم مستوطنون تجمع معازي جبع بمركبة رباعية الدفع، فيما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما ذاتيًا في حي الصلعة بجبل المكبر، وهدمت معرضًا للمركبات في بلدة حزما.

الخليل: اقتحم مئات المستوطنين البلدة القديمة، بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية، وإغلاق عدد من الأحياء والطرق، ومنع سكان من الوصول إلى منازلهم أو مغادرتها.

وشهدت المحافظة اعتداءات على منازل ومزارعين في واد الرخيم وخلة الفرن ووادي ماعين بمسافر يطا، أسفرت عن إصابة مواطنين برضوض وكدمات، والاستيلاء على جرار زراعي وسرقة ثمار الزيتون، وإجبار مزارعين على مغادرة أراضيهم.

كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة حمصة جنوب الخليل، وسرق آخرون محصول الزيتون في خلة الحمص، فيما اقتحم مستوطنون مسلحون أراضي زراعية في خربة الخرابة شرق السموع، وأطلقوا أغنامهم فيها، ما تسبب بإتلاف المزروعات.

رام الله والبيرة: استولى مستوطنون على جرار زراعي في قرية المغير، وأفرغوا النفايات التي كان يحملها عند مدخل مدرسة ذكور المغير الثانوية، كما اقتحموا منزلًا في منطقة المراجم بين المغير ودوما.

وفي سنجل، خرّب مستوطنون أرضًا زراعية ودمّروا سياجها وبواباتها، واعتدوا على مزارعين أثناء قطف الزيتون واستولوا على مركبة أحدهم. كما شهدت دير أبو مشعل اعتداءات على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وأُضرمت النار في أشجار زيتون بقرية برقة، فيما منع مستوطنون قاطفي الزيتون في عابود من الوصول إلى أراضيهم أو العودة إلى منازلهم، قبل تدخل أهالي دير أبو مشعل لتأمين عودتهم.

نابلس: هاجم مستوطنون مزارعين في بلدة بيتا وسرقوا محصول الزيتون ومعدات زراعية، فيما أُصيب صحافي ومتضامن أجنبي برضوض إثر اعتداء على قاطفي الزيتون بين قصرة وجالود.

كما أحرق عشرات المستوطنين ثلاث آليات حفر وعددًا من المركبات والمعدات التابعة لمناشر الحجر في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وفي بورين، قطع مستوطنون أعمدة كهرباء تغذي منزلاً قرب مستوطنة "يتسهار"، وسرق آخرون ثمار الزيتون من مزرعة في المسعودية، بينما واصلت جرافات الاحتلال تجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون قرب مدرسة اللبن الساوية.

طولكرم: أعلنت بلدية كفر اللبد صدور إعلان عن الإدارة المدنية الإسرائيلية بإيداع مخطط هيكلي تفصيلي وتعديل مخطط آخر، يتعلقان بالتوسع الاستيطاني في محيط مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرقي المدينة. كما أُصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين على مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية بيت ليد.

قلقيلية: سرق مستوطنون معدات زراعية، بينها أربعة مفارش كبيرة لقطف الزيتون، من أراضٍ بين كفر لاقف وحجة، قرب بؤرة استيطانية مقامة في المنطقة، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم خيمة المقاومة الشعبية في عزبة الطبيب.

جنين: منعت قوات الاحتلال ومستوطنون مزارعين من قطف الزيتون في منطقة حرائق الهيش بأراضي عانين، قرب بؤرة استيطانية جديدة في خربة سروج.

كما استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي وكميات من محصول الزيتون، واحتجزت عددًا من المواطنين أثناء عملهم في أراضيهم غرب عرابة، فيما اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في منطقة الحرايق وسرقوا ثمار الزيتون.

وفي سلفيت، أُصيب ثلاثة شبان جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وادي الشاعر شرقي المدينة، فيما هاجم مستوطنون مركبات لمواطنين من قريتي اللبن الشرقية وعمورية قرب جامعة الزيتونة.

الأغوار: هاجم مستوطنون مركبات على طريق المعرجات في أريحا، وسرق آخرون معدات لري مزرعة عنب في منطقة الثعلة شرق طمون.

كما نثر مستوطنون سمادًا عضويًا في أراضي مواطنين بمنطقة البرج في الأغوار الشمالية تمهيدًا لزراعتها، وأتلفوا محاصيل زراعية وألحقوا أضرارًا ببيوت بلاستيكية في قرية الديوك التحتا، في اعتداءات طالت عشرات الدونمات.

وأُصيب مواطن برضوض خلال اعتداء على قاطفي الزيتون قرب تياسير شرق طوباس، فيما مزّق مستوطنون بيتًا بلاستيكيًا لأحد المواطنين في تجمع يرزا الشمالي باستخدام أدوات حادة.